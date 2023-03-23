Лабиринты души: О концерте Юрия Шишкина

19 марта в Якутске в продолжение концертов, проводимых в рамках Международного фестиваля-конкурса «Созвездия Арктики 2023», состоялся сольный концерт выдающего баяниста современности Заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Шишкина. Его имя известно не только у нас в России и странах СНГ, но и далеко за их пределами.

Исполнительское искусство Юрия Шишкина отличает вдумчивое, грамотное «прочтение» музыкального замысла автора композиции, виртуозная техника игры, что вызвано большой любовью музыканта к исполняемому репертуару. Его называют мастером музыкальной живописи, в чем немаловажную роль, по всей вероятности, играет его юношеская мечта стать художником.

В репертуаре исполнителя переложения и обработки произведений русских и зарубежных композиторов М. Мусоргского, С. Прокофьева, А. Шнитке, Д. Шостаковича, И. Штрауса, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Ф. Листа и др. Однако, программа сольного концерта Юрия Шишкина, представленная якутскому слушателю, состояла из произведений, написанных специально для баяна. Как говорит сам баянист, в программу концерта вошли произведения, редко исполняемые на музыкальной сцене.

В рассказах музыканта, предваряющих исполнение каждой композиции, чувствуется его трепетное отношение к произведению и его автору.

Свое выступление Юрий Васильевич начал с произведения своего любимого учителя Вячеслава Анатольевича Семенова «Лабиринты души». Это произведение было написано по заказу одного китайского города и состоит из трех частей – «Янь», «Инь» и «Праздник». В произведении представлены две разнохарактерные пьесы, характеризующие мужское и женское начала, которые «объединяются» в веселом «Празднике».

Далее очень душевно, проникновенно прозвучала фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая» Анатолия Воронова. О ней Юрий Шишкин говорит, что «для музыканта это настоящее пиршество, ведь только на одной первой странице идет вступление».

«Сибирская баллада» Александра Цыганкова была написана для соло баяна в память о его друге знаменитом аккордеонисте Юрие Вострелове. Юрий Шишкин так описывает сюжет композиции: «Баллада повествует об истории гибели Ермака, покорителя Сибири. Начинается могучей сибирской темой, которая звучит как хоровая музыка. Цыганков на мгновение показывает юношескую любовь Ермака и вновь могучая сибирская тема захватывает композицию. В кульминации проводятся татарская и казачья темы. Центральное место в композиции занимает сцена битвы, где Ермака ранят копьем в шею. Не спасла кольчуга, подаренная царем, не закрыла шею. Сильно раненный он падает в воду пытается спастись, но эта же кольчуга тянет его на дно… Ермак погибает, но память о нем остается на века». Перед слушателем предстала живописная картина, «расписанная» звуками музыки Исполнитель создавал в своей игре образы величественной природы Сибири с её суровыми ветрами, глубокими водоемами и густыми лесами. И, несмотря на скорбное завершение истории героя, пьеса заканчивается гимном покорителю Сибири.

«Сибирская баллада» была написана А. Цыганковым в 2022 году и является первым опытом сочинения автора для баяна [https://vk.com/wall319474944_1058]. Впоследствии она была переписана им для баяна с оркестром русских народных инструментов. На концерте Оркестра русских народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств, состоявшемся на следующий день, якутские зрители смогли еще раз послушать проникновенное исполнение этого произведения Юрием Шишкиным с участием якутских музыкантов.

Далее, в продолжение сольного концерта, была исполнена малоизвестная пьеса Виктора Власова «Колядки» из цикла «Славянская фантазия» на белорусские, украинские и русские темы, в которой из незатейливых колядок «вырастает» масштабное музыкальное полотно.

Затем исполнитель поделился историей еще одного сочинения Виктора Власова, написанного полвека назад. Это сюита из шести пьес на басни Крылова «Слон и моська», «Мартышка и очки», «Волк и ягненок», «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей» и «Квартет». Как рассказал автор Юрию Шишкину, когда до завершения последней пьесы сюиты ему оставалось несколько тактов, пришли рабочие делать ремонт. Автор положил ноты в черный красивый блестящий чемодан и отнес в гараж. Пришли рабочие, выкопали яму, получили деньги, украли чемодан и ушли. По словам композитора, сюита был написана на одном дыхании, «ноты буквально летали вокруг меня» — говорил он. Композитор долго искал ноты, но не нашел. Долго горевал и забыл. Но вот, спустя 50 лет, он решил навести порядок в гараже и за кирпичами обнаружил ноты. В то время не было регистров, не было выборного баяна и композитор попросил Юрия Шишкина адаптировать пьесы для современного баяна. Таким образом, при непосредственном участии композитора, в сотворчестве с исполнителем, появились 6 пьес для баяна соло.

И снова перед глазами восторженного слушателя предстала галерея живых музыкальных образов, но уже героев басен Крылова. В небольших музыкальных зарисовках исполнителем были показаны большие художественные возможности баяна.

По завершении концерта публика рукоплескала стоя и долго не отпускала музыканта со сцены. Сольный концерт Юрия Шишкина в Якутии прошел с огромным успехом, оставив неизгладимые впечатления в сердцах любителей музыки и поклонников исполнительского искусства на баяне.

Варвара Дьяконова, музыковед