«Кыыс дэбилийэ» в постановке Степаниды Борисовой стала открытием для московской публики

В рамках Дней Якутии в Москве с оглушительным успехом состоялся показ спектакля «Кыыс дэбилийэ» режиссёра-постановщика, народной артистки Якутии Степаниды Борисовой. Театр Олонхо стал юбилейным 70-м театром, выступившим на сцене Центрального дома актёра в рамках всероссийского проекта «Театральная провинция», сообщает ЯСИА.

Артисты Театра Олонхо представили многоплановое сказание с современными вставками о борьбе богатырей племени Айыы Аймага с жителями Нижнего мира, олицетворяющих коварство и зло. Призванная на помощь жителям среднего мира, женщина-богатырь Кыыс Дэбилийэ в исполнении Анастасии Алексеевой выступила главной защитницей своих соплеменников для налаживания их мирной и созидательной жизни.

Московские зрители с высоким воодушевлением приняли яркую постановку, отметив потрясающие голоса и умение подавать себя на сцене. «Это изумительное открытие для москвичей», — заявили посетители театра после просмотра спектакля.

Степанида Борисова выступает режиссёром постановки, представляя зрителю своё видение повествования. «Сегодня в Театре Олонхо преимущественно играют молодые артисты, и с каждым спектаклем их мастерство возрастает. Особенно в эти дни, когда они отыграли и на сцене Мариинского и Большого театров. Сегодня они показали отличную игру, показав московскому зрителю всю мощь якутского театра», — отметила Степанида Борисова.

Как отметила нынешняя 24-летняя исполнительница главной роли Кыыс Дэбилийэ Анастасия Алексеева, этот образ она играет уже третий год. «Для создания новой версии постановки учитывались также и предложения наших артистов, поэтому во время просмотра спектакля можно заметить много современных вставок, которые вносили сами актёры на ходу репетиций. Думаю, что вышло очень свежо и задорно», — подчеркнула артистка Театра Олонхо.

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