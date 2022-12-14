Кыыдаана Игнатьева: Наша зима самая зимняя в мире

Известный якутский художник и дизайнер Кыыдаана в своем инстаграм-канале (соцсеть принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) пишет:

Вчера сидя в метро поняла, что мне так не хватает природы, именно моей родной природы. Вы не представляете, как же я люблю Якутию, ее теплые рассветы, бескрайние леса, туманы над алаасами … и зиму. Наша зима самая зимняя зима в мире. Как не хватает инеев на окнах и такого сильного холода, что выходя из дома перехватывает дыхание. Всё это я люблю, всё это мое родное💜

И не хочу ее терять. Хочется оставить природу нетронутой до следующего поколения, чтобы они также любили Якутию такой какая она есть в моем сердце.

НЕ(РОДНАЯ) ЗЕМЛЯ🌏 / @oyduosakha Всем обязателен к просмотру. Авторы фильма в прошлом году снимали док.фильм про Туой хайа/

Новый документальный фильм о промышленной вырубке леса в Амге и чем это чревато экологии. Авторами затронута не только сама вырубка, но и история загрязненных рек Якутии и ущемление прав КМНС.

Я многое не понимаю в нашей стране, это ощущение наверное у многих, особенно в законодательной части. Коренных жителей которые охотятся и рыбачат на своих исторических территориях штрафуют на 1-10 миллионов. А большие добывающие компании которые загрязняют реки, убивая экосистему прилегающей территории штрафуют на 50 тысяч рублей. Да большим компаниям доступны высокопрофессиональные юристы, но это так несправедливо по отношении к коренным жителям.