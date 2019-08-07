Кыыдаала онньуулара: В Чурапче пройдет турнир, посвященный юбилею Егора Борисова

В Чурапче 16 августа на спортивной арене алааса Ма5аайы намечается турнир по национальному многоборью «Кыыдаала оонньуулара». Состязания сильнейших многоборцев улуса будут приурочены к юбилейной дате – 65-летию со дня рождения бывшего Главы Республики Саха (Якутия), а ныне члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Егора Афанасьевича Борисова.

Общий призовой фонд турнира составит 600 000 рублей, который поделят между собой победитель (300 т.р.), второй призер (200 т.р.) и бронзовый медалист (100 т.р.) соревнований. Примечательно, что по положению в соревнованиях могут принять участие только уроженцы Чурапчинского улуса или же спортсмены, живущие и работающие в районе.

«По состоянию на сегодняшний день заявки для участия в турнире подали 14 спортсменов. Среди участников есть как титулованные, так и перспективные атлеты нашего улуса», — цитирует «Спорт Якутии» начальника Управления физической культуры и спорта улуса Ивана Оконешникова.

Заявочная кампания турнира «Кыыдаала онньуулара-2019» еще не завершена. Ежедневно в управление ФКиС улуса поступают звонки от потенциальных участников. Последний срок подачи заявки на турнир — 15 августа.

В программе турнира по национальному многоборью пять видов спорта: борьба хапсагай, сыар5а соhуута (60 метров), тутум эргиир (якутская вертушка), бэрэбинэни ыраахха илдьии (переноска бревна), кыыс эккирэтиитэ (бег на 400 метров).