Кюннэй сняла новый клип!

Певица Кюннэй сообщила в соцсетях, что завершила съемки нового клипа.

«Всю прошлую неделю без выходных мы снимали новый клип. За 8 съемочных дней было задействовано более 40 человек, отснято 4 тб материала, использовано около дюжины локаций», — написала поп-звезда.

Клипы Кюннэй всегда пользуются большой популярностью, причем, не только среди якутян, но и за ее пределами.

Напомним, ее клип «Чээкэ» набрал почти полмиллиона просмотров в YouTube, а затем «перерос» в полнометражный фильм, который снял супруг певицы Виктор Ли-Фу.