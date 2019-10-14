14.10.2019
20:39
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Светская хроника

Кюннэй презентует новую песню

После долгого перерыва певица Кюннэй презентует новую песню в прямом эфире радио «Тэтим. Встреча с певицей состоится 17 октября в 20-00 часов.

Также певица обещает выпустить официальное минутное видео на своей странице в Инстаграм.

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Мы дожили до премьеры новой песни!😆🤩 . Как давно я не выпускала новых сольных треков, последний, кажись, был #кистэлэн в прошлом году😱 Сейчас, как вы уже знаете, я начала плотное сотрудничество с @zavod_ny, это для меня новый вызов, новые горизонты и новая муза🙌🏻 . Так что я надеюсь, что возмещу свой довольно долгий перерыв новым материалом в нужном объеме и в скором времени! Спасибо вам, мои дорогие слушатели, за терпение😍 . Итак, премьера в четверг в 20:00 радио @tetim_radio 107.1 FM! Будем гостить в прямом эфире, не пропустите! Выпускаем песню, а также официальное минутное видео к ней здесь в инстаграм🔥 Также ждите трек в ВК, Itunes, Google Music . Скажите, в каких источниках вам удобнее слушать музыку? Радио? Айтюнс? ВК? Что-нибудь еще? . "АРАХПАТ ЭБИППИН" Стихи @saya_sakha Музыка @kyunneys Видео @zzh_zh Образы @zavod_ny

A post shared by Күннэй (@kyunneys) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3k2OwbhbTs/
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