Кюннэй презентует новую песню

Мы дожили до премьеры новой песни!😆🤩 . Как давно я не выпускала новых сольных треков, последний, кажись, был #кистэлэн в прошлом году😱 Сейчас, как вы уже знаете, я начала плотное сотрудничество с @zavod_ny, это для меня новый вызов, новые горизонты и новая муза🙌🏻 . Так что я надеюсь, что возмещу свой довольно долгий перерыв новым материалом в нужном объеме и в скором времени! Спасибо вам, мои дорогие слушатели, за терпение😍 . Итак, премьера в четверг в 20:00 радио @tetim_radio 107.1 FM! Будем гостить в прямом эфире, не пропустите! Выпускаем песню, а также официальное минутное видео к ней здесь в инстаграм🔥 Также ждите трек в ВК, Itunes, Google Music . Скажите, в каких источниках вам удобнее слушать музыку? Радио? Айтюнс? ВК? Что-нибудь еще? . "АРАХПАТ ЭБИППИН" Стихи @saya_sakha Музыка @kyunneys Видео @zzh_zh Образы @zavod_ny