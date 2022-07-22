22.07.2022
10:27
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Красота & Здоровье

Кюндюл Иванов ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей в аккаунте SakhaGov

Директор республиканского кардио-сосудистого центра РБ№1-НЦМ, в пятницу, 22 июля 2022 года проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кюндюл Иванов расскажет о новом кардиососудистом центре и ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой учреждения, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

https://ok.ru/sakhagov/topic/155220077718960

https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_29348

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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