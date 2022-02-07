07.02.2022
16:37
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Общество

Кытаанах уол эбит 💪👍 Якутянин занимается с гирями на улице

Общественная организация “ҮС” түмсүү в очередной раз поделилась позитивным видео в Инстаграме, где молодой человек ловко обращается с гирями. Круто!

Во время пандемии @ivanov_dobun занимается
с 16 киллаграммовыми гирями на улице.
Где в Якутске есть тренажерные залы
с бесплатным входом? Пошли ли бы вы тренироваться, если в Якутске открылись бесплатные тренажерные залы?

Фото: Из соцсетей
Источник: @ys3_tymsyy
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