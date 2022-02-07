Кытаанах уол эбит 💪👍 Якутянин занимается с гирями на улице

Общественная организация “ҮС” түмсүү в очередной раз поделилась позитивным видео в Инстаграме, где молодой человек ловко обращается с гирями. Круто!

Во время пандемии @ivanov_dobun занимается

с 16 киллаграммовыми гирями на улице.

Где в Якутске есть тренажерные залы

с бесплатным входом? Пошли ли бы вы тренироваться, если в Якутске открылись бесплатные тренажерные залы?