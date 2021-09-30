Кырыымпа будет представлена на выставке мастеров музыкальных инструментов Якутии

В Международный день музыки в Музее музыки и фольклора народов Якутии, 1 октября состоится открытие выставки мастеров музыкальных инструментов Якутии «Родные звуки».

На выставке будут представлены музыкальные инструменты народа саха – кырымпа. Кырымпа – это струнно-смычковый инструмент, так называемая «Якутская скрипка». Один из самых древних якутских музыкальных инструментов. В древности кырымпа носила название кылысах от слово «кыл» — конский волос, струна и «һах, һаҕан» — зажигать, образуя понятие «извлечение звуков из струн». По описаниям А.Ф. Миддендорфа в древности кыллах кырымпа имела три струны и была снабжена смычком. Заслуженный деятель искусств Якутской АССР и РСФСР композитор М.Н. Жирков в труде «Якутские музыкальные инструменты» предполагает, что у якутов кыллаах кырыымпа существовала издревле и что они извлекали звуки путем трения двух тетив. Позднее к одному углу лука приделали гриф. Так они стали сопровождать свои тойуки и танцы. По мнению композитора М. Жиркова, этот инструмент мог возникнуть в XVI-XVII вв., в то время, когда якуты добывали на пропитание лишь с помощью лука.

Музыковеды, инструментоведы высоко оценивают инструменты якутов и своеобразное исполнительство на них, говоря, что именно в этих инструментах архаичные звуки предков, в них душа народа саха.

Этот инструмент якутов в современное время претерпевает этап возрождения и развития. Появляются много мастеров музыкальных инструментов, и они передают свой опыт молодому поколению. На выставке будут представлены кырымпы мастеров музыкальных инструментов: Аржакова Н.Н. – Боло Уус, Осипова А.А., Захарова Р.А., Габышева Р.П., Ченянова Д.П., Тимофеева В.Т., Неустроева С.С.

Выставка будет работать с 1 по 16 октября 2021 г.