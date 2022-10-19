Кыргызстан ввёл статус цифрового кочевника

Статус позволит приезжать в Кыргызстан, а также находиться на территории республики без регистрации и разрешительных документов для работы, сообщает тгк Travel media.

Данный статус можно получить при наличии трудового контракта и справки о доходах за последний год. При это нижний порог зарплаты не указан. На статус digital nomad’а могут претендовать айтишники, деятели искусства (включая цифровое), аниматор и дизайнеры.