19.10.2022
20:05
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Официально

Кыргызстан ввёл статус цифрового кочевника

Статус позволит приезжать в Кыргызстан, а также находиться на территории республики без регистрации и разрешительных документов для работы, сообщает тгк Travel media.
Данный статус можно получить при наличии трудового контракта и справки о доходах за последний год. При это нижний порог зарплаты не указан. На статус digital nomad’а могут претендовать айтишники, деятели искусства (включая цифровое), аниматор и дизайнеры.

Фото: Соцсети
Источник: тгк Travel media

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