05.04.2022
19:20
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Общество

Кыргызстан: Представители АГИКИ встретились с Саха диаспорой

В Бишкек на образовательную выставку приехали из Якутска 1-ый проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав ИВАНОВ и заведующая кафедрой живописи и графики Туйаара ШАПОШНИКОВА.

4 апреля посланцы АГИКИ встретились с представителями Якутской диаспоры «Олонхо» и возложили цветы к памятнику М.К. Аммосову в Дубовом парке Бишкека. Станислав Семенович исполнил композицию на хомусе.

Встречи у памятника Аммосову якутян, как приезжих, так и живущих в Кыргызстане, становятся доброй традицией.

Источник: Якутская диаспора «Олонхо» в Кыргызстане
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