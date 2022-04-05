05.04.2022
19:20
35
Общество
Кыргызстан: Представители АГИКИ встретились с Саха диаспорой
В Бишкек на образовательную выставку приехали из Якутска 1-ый проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав ИВАНОВ и заведующая кафедрой живописи и графики Туйаара ШАПОШНИКОВА.
4 апреля посланцы АГИКИ встретились с представителями Якутской диаспоры «Олонхо» и возложили цветы к памятнику М.К. Аммосову в Дубовом парке Бишкека. Станислав Семенович исполнил композицию на хомусе.
Встречи у памятника Аммосову якутян, как приезжих, так и живущих в Кыргызстане, становятся доброй традицией.
Источник: Якутская диаспора «Олонхо» в Кыргызстане
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