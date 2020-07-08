Кырджагасов жестко высказался по итогам голосования в Якутии

Десять итогов голосования по поправкам в Конституцию

Вице-спикер Якутской городской Думы, лидер Якутского регионального отделения партии «Гражданская платформа», генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ анализирует итоги выборов по поправкам в Конституцию России в Якутии. Выпускник Московского энергетического института, он с математической точностью просчитал итоги.

Хочу поделиться некоторыми соображения по итогам голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации в нашей Республике Саха (Якутия).

Конечно же, первым и важнейшим итогом стало то, что жители Республики Саха, как и подавляющее большинство жителей России, безусловно поддержали поправки, внесенные Президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ. Многие аналитики, отмечая «протестное» голосование якутян, сравнивают его с эффектом голосования «за Грудинина» в 2018 году. Но это не совсем правильно. Ситуация значительно изменилась. В отличие от голосования 2018-го года, поправки в Конституцию РФ поддержала львиная часть сельского населения республики, традиционно состоящая из народа Саха и малочисленных народов Севера. Тех, кто во многом поддержали Грудинина в 2018 году.

Об этом наглядно говорят бесстрастные цифры. В целом по республике итоги голосования таковы: явка 55%; голосов «ЗА» – 58,34%. При этом итоги голосования «ЗА» поправки ниже общереспубликанского показателя оказались в 12 муниципальных районах и ГО «г.Якутск». Это из всех 35 муниципальных образований республики. В их числе – Нерюнгринский, Хангаласский, Алданский, Ленский, Нюрбинский, Томпонский районы и город Якутск, т.е. промышленные и административные центры, где традиционно проживает большая часть русского населения. Амгинский, Анабарский, Чурапчинский, Намский, Оймяконский и Мегино-Кангаласский улусы – муниципальные районы традиционно сельскохозяйственного направления. При этом, если исключить городской округ «город Якутск», уровень поддержки поправок по республике составит более 61%, а при исключении вышеуказанных промышленных центров и Якутска поддержка составит уже более 70-ти %.

Так что, вторым итогом можно назвать то, что якутское население республики поддержало поправки более 70% своих голосов. Хотя находятся некоторые аналитики, которые пытаются что-то раздуть из «якутского феномена» противостояния федеральной власти», и много до чего странного и договорились, и дописались.

Не менее интересным, на мой взгляд, является третий итог. Он в том, что из всех промышленных районов в поддержку поправок ярко выделяется Мирнинский район, центр алмазодобычи России. Его жители отдали «ЗА» поправки 63% голосов. И это напрочь перечеркивает некоторые публикации в СМИ, активно распространяемые в социальных сетях о якобы жалком состоянии «алмазной столицы» со своими трущобами и отсутствием транспорта на станции «Скорой помощи». Да, проблемы у мирнинцев, наверняка, есть, как и у всех. Но они не настолько критичны, чтобы вообще строить на них анализ «протестных настроений». Лучше всего об этом свидетельствуют проценты голосов «ЗА».

Удивляет тот факт, что Хангаласский, Томпонский и Чурапчинский улусы (районы), откуда родом первые три Президента Республики – НИКОЛАЕВ М.Е., ШТЫРОВ В.А. и БОРИСОВ Е.А. – проголосовали, что называется, «ниже пояса». Хотя и Николаев М.Е., и Борисов Е.А. принимали участие в агитации за поправки. Этот четвертый итог, на мой взгляд, говорит о том, что бывшие Главы не столь активно агитировали, включив все свои имеющиеся ресурсы или же растеряли свой былой авторитет. Еще это говорит о том, что у населения республики есть общественный запрос на руководителей новой формации, отвечающих современным требованиям и вызовам.

Пятый, и, думаю, один из самых важных итогов прошедшего голосования состоит в проявлении слабости власти и «стержневой силы» на местах. Под стержневой, аккумулирующей власть, силой подразумеваю в нашем случае, политическую партию «Единая Россия», ее региональное отделение в РС (Я). Как бы мы ни хвалили или хаяли эту партию, она на протяжении нескольких пятилеток удерживает не только простое, но и конституционное большинство в органах власти. Львиная доля депутатов Госсобрания (Ил Тумэн), подавляющая часть муниципальных депутатов, глав муниципалитетов, от сел до улусов (районов) являются членами «Единой России». В процентном соотношении они составляют не менее 70-ти % от численности всех муниципальных депутатов и глав.

И совершенно правильно, что мы живем по правилам, установленным большинством. В противном случае нас ждет хаос и анархия, что на руку нашим внешним «партнерам». Но вместе с тем, довольно большая разница между не менее 70% руководителей и депутатов разного уровня и 58% проголосовавших за поправки – это повод крепко задуматься руководителям региональной «Единой России». Думаю, здесь кроется самая большая проблема республики и ее стержневой силы. Она состоит в качестве, вернее – в низком уровне депутатов муниципалитетов и глав на местах, многих нардепов Ил Тумэн, которые не могут повести за собой людей, не пользуются их доверием и поддержкой.

Это, в первую очередь, касается вышеуказанных 12-ти муниципальных образований, не говоря о городе Якутске, где глава вполне демонстративно показала свое отрицательное отношение к общероссийскому вектору развития. Конечно, иметь собственное мнение никому не возбраняется, но тут речь идет не о политической ориентации или схеме развития города или даже региона, а об основном документе государства, за которое проголосовали почти 80% россиян. Полагаю, что публичное несогласие с теперь уже действующей Конституцией РФ налагает, как минимум, внутреннюю, личную ответственность на выразившее его должностное лицо. И любой порядочный глава в такой ситуации должен подать в отставку. Это шестой итог. И дело тут вовсе не в политике, а в порядочности и в противоречии с основными принципами развития государства.

В ходе агитационной кампании «ЗА» или «ПРОТИВ» заметил достаточно активную и организованную работу буржуазно-либеральной части населения в социальных сетях, вброс откровенно лживой информации, наглое и агрессивное запутывание еще не принявшей решение части населения. Много раз пытался войти в диалог с такими людьми, чтобы понять, что ими движет. К сожалению, ни одного аргументированного ответа на свои вопросы от них не услышал. Зато откровенное хамство, грубость в отношении лично Путина и власти вообще, удаления из друзей и прочие мелкие пакости иногда бывают громкими. Те же, с кем мы смогли нормально побеседовать, быстро поняли, что заблуждались, и поменяли свое отношение к поправкам.

Учитывая национальные особенности нашей республики, множество информационных вбросов запутывали людей в таких вопросах, как невозможность сохранения национальных языков, передачу земель народа Саха в федеральную собственность в случаепринятия поправок, и прочие несуразности. Отсюда и седьмой итог: ни различные Общественные палаты, ни ОНФ и прочие аналогичные общественные объединения не смогли активно противостоять немногочисленным, но очень активным и агрессивным людям с псевдолиберальными и буржуазными взглядами, которые принципиально ставят собственные амбиции выше интересов граждан и государства. Очевидно, что все эти структуры, которые так или иначе содержит государство, нуждаются в кардинальном обновлении.

Восьмой итог в том, что КПРФ во всей красе показала свое истинное, и вовсе не коммунистическое в традиционном понимании лицо. Позабыв ленинские заветы, КПРФ нынче агитировала своих сторонников голосовать «ПРОТИВ» поправок в Конституцию, в том числе и против социальных, закрепляющих обязанности государства перед гражданами. То есть, фактически выступила против интересов народа. Основная претензия – это так называемое «обнуление» сроков Путина. При этом руководство КПРФ не то, что не «обнулило», но и фактически увековечило свои сроки. Это же касается и ЛДПР, и СР. Между тем, такой социально направленной Конституции не было даже в бытность КПСС. Что еще раз показывает трусость нынешней верхушки КПРФ, ее боязни проигрыша от возможного прямого столкновения на выборах с Путиным. И этот страх объединил коммунистов даже с непримиримыми идейными противниками в лице мелкобуржуазных либералов! Постоянное обновление руководителей государства разного уровня в разумные сроки необходимо, чтобы обеспечить плавную преемственность власти. Но этот выбор – неотъемлемое право народа. Да и прямые выборы Главы государства никто не отменял.

Мы все разные. Со своими мыслями, взглядами, мнениями. В обществе немало людей, пользующихся заслуженным авторитетом и уважением у своих сограждан, уважающих закон и разумно мыслящих, хоть и порой иначе, чем высшие руководители республики. И это здорово, из множества идей и мыслей всегда можно выбрать наилучшее и приемлемое для людей. Однако сегодняшняя ситуация показывает, что наш человеческий потенциал или не используется вовсе, или используется плохо. Девятым итогом, на мой взгляд, является необходимость того, чтобы Глава республики был максимально равноудален от всех партий, и вел системную работу по вовлечению в процессы управления республикой руководителей серьезных хозяйствующих субъектов, настоящих лидеров мнений среди населения, патриотов республики. Такие люди есть и в сельском хозяйстве, и в пищевой промышленности и в других сферах деятельности. А наладить должным образом соответствующую кадровую работу – это уже вопрос АГиП РС(Я).

И наконец, десятым, окончательным итогом стала полная легитимность состоявшегося голосования. Мы, члены ПП «Гражданская Платформа», как и представители ряда других партий и общественных организаций, активно приняли участие в контроле над ходом голосования. На этот раз были приняты беспрецедентные меры по обеспечению открытости голосования. Практически любой человек мог контролировать ход народного волеизъявления. Вместе с тем на участках нам не встречалось среди наблюдателей рьяных противников поправок в Конституцию РФ. Каждый из нас может подтвердить отсутствие нарушений в ходе голосования, соблюдение всех норм безопасности от коронавируса, отсутствие давления на участников голосования и соблюдения порядка на избирательных участках.

Конечно, некоторые вопросы по поправкам остались. Но их куда меньше, чем количество и польза от тех поправок, которые приняты и уже действуют. Потому мы обязательно продолжим рутинную, каждодневную работу по обновлению и улучшению нашей жизни, в том числе и Конституции РФ всеми имеющимися законными путями, без хайпа, без передергивания фактов, вдумчиво, упорно и системно.