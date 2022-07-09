09.07.2022
10:04
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Спорт

Кырджагасов жестко прокомментировал скандал с подменой спортсмена в сборной Якутска

Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, председатель Федерации легкой атлетики Республики Саха (Якутия), вице-спикер Якутской городской Думы, марафонец прокомментировал SakhaLife скандал с подменой спортсмена в сборной Якутска.  

 — Подмена спортсмена в сборной Якутска требует тщательного расследования и вынесения строгого решения вплоть до дисквалификации. Требуется обновление положения о спортивных играх народов Якутии и пересмотре требований к формированию сборных муниципальных образований. Любые спортивные соревнования, проводимые за счет бюджета, должны быть направлены на развитие массового спорта населения республики и стать стимулом именно для спортсменов Якутии для достижения высоких результатов в России и в мире. Ни о каком развитии якутского спорта нельзя говорить, когда все начнут приглашать легионеров из других регионов.

Я очень рад порядочности и честности наших северных улусов, которые участвовали пусть даже с небольшим составом сборной, зато своими выращенными спортсменами. Пусть они заняли места в «хвосте», зато они показали честность, порядочность и справедливость — а это главные лозунги, на которых зиждется любой вид спорта. Победа дорога, когда она одерживается в честной борьбе, а не любой ценой как в данном случае. Поэтому вся спортивная общественность должна дать оценку этому вопиющему случаю.

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Фото: Из соцсети и Надежды КОРОТОВОЙ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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