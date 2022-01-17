Кырджагасов назвал самую грязную реку Якутии

Продолжаются реформы в АО «Водоканал», и об этом рассказал журналистам генеральный директор предприятия, заместитель председателя Якутской городской Думы Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.

К хорошему народ быстро привыкает. Так, жители Якутска уже воспринимают как должное качество воды во время паводка. Тогда как еще несколько лет назад горько шутили, что в Якутске во время паводка из кранов льется кофе.

— Паводковый период отработали достойно. За время паводка ПДК (предельно допустимая концентрация) ни разу не была превышена, в город подавалась вода питьевого качества, — заявил Анатолий Андреевич.

Он сообщил о работе, которую «Водоканал» с его приходом начал проводить в улусах. Якутяне в курсе, что завершено строительство нового водозабора в Покровске. Объект мощностью 2200 кубометров позволит обеспечить более 7 тысяч людей чистой, отвечающей всем санитарным нормам, питьевой водой. Строительство водоочистной станции прошло по региональной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также объект включен в перечень социально-значимых в рамках 100-летия Якутской АССР.

В марте запустили в работу после реконструкции водоочистную станцию в Верхневилюйске. Пока вода отгружается в водовозки, среднесуточный объем отпускаемой воды – 55 кубометров в сутки.

Там же начались работы по строительству магистральных кольцевых сетей водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское. Если говорить конкретнее – протяженность сетей 19 км, две повысительные насосные станции. Планируемый срок окончания работ – октябрь 2022 года.

Так же в Верхневилюйске в 2021 году начались работы по строительству КОС. Срок ввода – 31.12.2022 года.

Так же началась работа в Сунтаре, она в самом начале.

— С волнением ждем проектное обоснование, — отметил Кырджагасов, — от него всегда очень многое зависит.

Как отметил гендиректор «Водоканала», выходили с предложениями в Вилюйский улус. Но ничего конкретного в Вилюйске не получилось.

— От позиции местных властей очень многое зависит. Ни в Вилюйском улусе, ни в Нюрбинском конкретных действий от местных властей не последовало. Между тем, «Водоканал» готов вести работу в Вилюйской группе улусов, при наличии, конечно же, политической воли со стороны руководства улусов и улусных центров. Должны быть оперативно отведены земельные участки, предложены помещения, переданы сети. Все это нудные, но решаемые проблемы. Ничего этого ни в Вилюйском, ни в Нюрбинском улусе не последовало. Тогда как Вилюй – самая грязная река в республике. Население вынуждено пить эту воду. Вилюй намного грязнее, чем река Лена даже в период паводка, — с горечью говорит Кырджагасов.

«Водоканал» позиционирует себя как экологическое предприятие, выступающее за сохранность якутских рек. Совместно с ФАПК «Якутия» налажено производство чистой воды «Дар реки Лена». В марте ежегодно проводится ледовый забег на Кубок Водоканала. В последний раз на старт вышли 200 бегунов. Приехали участники из других городов, отметил Анатолий Кырджагасов.