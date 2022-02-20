Кындыкан в гостях у МАШ

19 февраля команда творческого объединения «Кындыкан» презентовала проект в Международной арктической школе. Во встрече приняли участие педагоги школы и ученики.

«Дети – наше будущее! Наша задача сохранить для молодежи культуру своих предков, чтобы будущие поколения знали и гордились историей своего края. Школа МАШ – это действительно то место, куда хочется приходить за знаниями. В будущем мы планируем сотрудничать со школой», — рассказала создательница проекта Кындыкан Маргарита Попова.

В этот день представители «Кындыкана» выступили перед учащимися школы и рассказали об этническом бренде, создатели рассказали о миссии проекта и том, каких результатов достигла команда за год работы.

«Мы благодарны представителям «Кындыкана» за открытость, уделенное время и за то, что провели для наших учеников урок в рамках недели родного языка и письменности. Желаем творческой команде дальнейших успехов» , — сказала директор ГАНОУ МАШ РС(Я) Сардана Татаринова.

В рамках программы встречи с творческой командой прошла презентация блюд национальной арктической кухни, обзор лекции «Традиционная кухня наших предков» и награждение победителей олимпиады по родному языку.

Во время рабочего визита школа организовала экскурсию по классам и школьным кабинетам: информатики, школьному планетарию, спортивному бассейну, классу 3Д моделирования, спортивному скалодрому. Школа оснащена современными компьютерами, при МАШ организован круглогодичный интернат для проживания обучающихся, помимо основных дисциплин ученикам преподают искусство, технологию, работают спортивные секции.

2022 год в России признан Годом культурного наследия, в течении года творческое объединение планирует посетить школы и колледжи Якутии, чтобы рассказать о миссии Кындыкан. Ранее, ко Дню коренных народов мира, творческое объединение «Кындыкан» выступало перед студентами Калифорнийского университета Лос-Анжелесе (UCLA), сотрудничество с которым продолжается. Уже в этом году в апреле, в рамках 100-летия образования ЯАССР, запланирован телемост со студентами и преподавателями четырех калифорнийских вузов. Данное мероприятие состоится с участием учащихся МАШ.