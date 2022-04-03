«Кындыкан» приняла участие в открытии выставки «Я (не) боюсь»

2 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» прошло торжественное открытие выставки якутских художников «Я (не) боюсь». Творческое объединение «Кындыкан» провело для собравшихся гостей мастер-класс по написанию «полезных» картин на северную тематику.

«Выставка «Я (не) боюсь» – это уникальное явление, которое привлекает к диалогу деятелей искусства и зрителей. Художники говорят со зрителями на языке искусства, а зрители могут заглянуть в глаза своим страхам и современным проблемам. Творчество всегда говорит громче, чем слова. Тема глобального потепления и изменения северного климата прослеживается в работах Павлова Кирилла «Protect eternity of permafrost» и Арьяна Шарипова «Не уберечь». Авторы не бояться затрагивать глубокие темы изменения климата и сохранения экологии. Я бы назвала эти работы диорамой современных страхов и проблем. Жителям Якутии стоит посетить выставку, чтобы задуматься о глобальных проблемах», — рассказала автор проекта Кындыкан, Маргарита Попова.

На торжественном открытии деятели искусств поздравили художников и рассказали о значимости выставки, а также подчеркнули особенности — синтез классической картинной выставки и мультимедиа технологий. Маргарита Попова, произнесла речь на открытии, поздравила творческих деятелей с открытием выставки и поблагодарила куратора проекта «100 картин», Айну Куртц.

«Мы все сталкиваемся со страхом. Он нарастает постепенно, нам хочется освободиться от него, но не знаем как. Спрятаться от него, это не решение проблемы. Только если мы соберемся всеми силами и примем его, сможем прийти к освобождению. Поэтому сценарий выставки строится вокруг трех тем – сумерки, ночь и рассвет. В сумерках отражается тема нарастающей тревоги, ночь – столкновение со страхом. Победив его, посетитель попадает в позитивное настоящее, где нас ждет рассвет, выход, надежда» — сказала Ольга Скорикова, председатель Союза художников РС (Я).

Творческое объединение провело в зале «Рассвет» мастер-класс для посетителей выставки. За один день на выставке было написано 5 работ, которые войдут в коллекцию из 100 работ, посвященных 100-летию образования ЯАССР. Акция “100 картин” стартовала в марте на Дальневосточном женском форуме. Написанные очищающей воздух краской будут переданы медицинским учреждениям Якутии. Акция проводится совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

На выставке представлено более 40 работ начинающих художников и уже известных в Якутии представители Союза художников Якутии. Выставка состоит из трех зон: «Сумерки», «Ночь», «Рассвет». «Сумерки» – место встречи человека со своими переживаниями. «Ночь» – здесь посетителю придется ответить на самые сложные вопросы, обнаружить свою силу и найти путь к умиротворению. «Рассвет» станет отражением внутреннего спокойствия.

Выставка “Я (не) боюсь” в Историческом музее “Россия — моя история” продлится до 17 апреля.