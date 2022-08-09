«Кындыкан» обращается к каждому жителю планеты!

Творческое объединение Кындыкан поздравляет с Днем коренных народов Мира и обращается к каждому жителю планеты!

Наше творческое объединение «Кындыкан» — это уникальный этнобренд, созданный неравнодушием многих и уже известный далеко за пределами республики. Мы, профессионалы и энтузиасты из разных сфер, объединились и за короткое время реализовали десятки уникальных подпроектов, которые популяризируют языки, традиции и самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера – наших предков, для того чтобы, достичь главной цели и ее миссии!

Наша миссия и цель – заявить всему миру голос Севера – новый этносимвол планеты – персонаж Кындыкан – Хранительницу Севера!

Мы верим в то, что древнейшие коренные северные народы являются сегодня истинными хранителями климатического и энергетического баланса планеты! Сохраненные традиции, культура, обычаи и обряды Севера очень важны в современном мире, так как несут через себя фундаментальные знания по сохранению баланса между первозданностью природы и ее трансформацией. Тем не менее, все еще нет открытого признания ключевой роли жителей Севера в глобальных вопросах, но ведь именно древнейшие народы Севера и Арктики, не прекращали быть этими народами на протяжении многих эпох, в течение которых появлялись и исчезали различные цивилизации. Такая стабильность культуры целиком основана на бережном отношении и потреблении природных ресурсов. На сегодня коренные малочисленные народы, ведущие традиционный уклад жизни, как представители архаичной культуры, сохраняя традиции, тем самым, берут на себя высокую миссию настоящих Хранителей хрупкого баланса в мире, ведь Север — это фундамент всей планеты!

Именно для этих целей, с благословления наших предков и во имя сохранения их заветов, мы создаем свои проекты под брендом «Кындыкан», который объединяет разные направления: современные технологии, сохранение путем популяризации культуры и познавательный контент для подрастающего поколения.

Специально ко дню коренных народов мира, подготовлен наш новый фотопроект творческого объединения «Кындыкан», через который мы хотим обратить внимание на сохранение языка, культуры и мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера и Арктики!

Взгляните на эти фотографии, через них мы транслируем, то что «Пустыня – это визуальная метафора об утрате своих исконных земель коренными малочисленными народами Севера, вследствие разных причин. Босые ноги олицетворяют тесную связь с природой и незащищённость. Тёмные облака — тревогу. Следы от техники на земле — следы современной цивилизации».

Мир уже слышит послание Хранителей Севера! Ведь творчество умеет говорить громко, убеждать, вовлекать и объединять, так было и будет всегда!

С благодарностью ко всем, кто поддерживает миссию Кындыкан.

Команда творческого объединения Кындыкан.

Остальные работы с социального фотопроекта посвященного Дню коренных народов мира здесь: http://kyndykan.com/indigenousday

Фотограф: Антон Кондратьев

Модели: эвены Среднеколымского района РС(Я)

Fashion makeup стилист: Нинель Данилова

Куратор съёмок: Анна Черемкина