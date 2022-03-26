Кындыкан на фестивале Muus uSTAR

25 марта в Якутии стартовал Молодежный фестиваль Muus uSTAR, который будет проходить 25, 26, 27 марта. Творческое объединение «Кындыкан» примет участие по двум трекам фестиваля, анимация и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

«Молодежная площадка Фестиваля Muus uSTAR собрала интересные инициативы, треки и хедлайнеров. Наше Творческое объединение в этом году впервые участвует в Фестивале, сразу по двум трекам — анимация и ESG. Для молодых представителей нашего объединения, это возможность проявить себя на крупнейшей республиканской площадке», — рассказала автор проекта Кындыкан, Маргарита Попова.

Творческое объединение примет участие сразу в двух треках: анимация и ESG. По направлению анимация Кындыкан представит свой анимационный сериал, а по треку ESG гостей ждет мастер-класс по созданию очищающих воздух картин и презентация алмаза «Кындыкан», достоинством в 91,86 карат.

На треке ESG команда проекта проведет экологическую акцию «100 картин», которая стартовала на Дальневосточном женском форуме. Акция посвящена 100-летию образования ЯАССР, все картины написанные очищающей воздух краской будут переданы медицинским учреждениям Якутии.

«Экология — это вопрос который волнует весь мир. На треке ESG мы примем участие со студентами Якутского художественного училища, при поддержке Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Как представитель молодого поколения и художница современного, концептуального искусства мне хочется презентовать наши идеи и мысли в яркой форме. Для этого мы совместно со студентами ЯХУ проведем для гостей Молодежного фестиваля экологический мастер-класс. У всех гостей будет возможность создать полезную картину и принять участие в коллективном искусстве», — сказала художница и куратор акции «100 картин», Айна Куртц.

На треке анимация Творческое объединение представит интерактивную презентацию о мультфильме и персонаже Кындыкан, презентует сказку Лидии Тарасовой «Невероятная история Кындыкан», проведет квест с 3Д персонажами, а также мастер-класс по иллюстрации.

В этом году команда планирует выпустить первую серию анимационного сериала «Кындыкан». Ранее коллектив совместно с АЛРОСА выпустил сказку «Невероятная история Кындыкан», которая доступна на двух языках — русском и эвенском. История рассказывает об отважной эвенской девочке Кындыкан, сумевшей выжить в стойбище, полностью вымершим от оспы. Сказка «Невероятная история Кындыкан» доступна бесплатно на ЛитРес.

Присоединиться к акции «100 картин» можно по ссылке, заполнив анкету участника или по телефону: +7 (964)- 422- 68-07, куратор проекта — Айна Куртц.

Познакомиться с Творческим объединением «Кындыкан» можно в телеграм-канале проекта.