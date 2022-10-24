24.10.2022
09:01
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Культура
Кындыкан — хранительница Севера покорила сердца💕
Очередной успех учеников Академии этно-акробатической хореографии «КЫНДЫКАН» под руководством Лены Ивановны ИВАНОВОЙ-ЫЛАХОВОЙ и профессионального тренера Ирины Семёновны ДАНИЛОВОЙ.
Серебрянные Призеры Гран при России
8 Балтийская Танцевальная Олимпиада
С 19-22 октября в Санкт-Петербурге прошло уникальное и уважаемое во всем мире событие с большим количеством участников более 2.500 тысяч танцоров финального тура из 8 стран
Сотни тысяч секунд непрерывной энергии!!
Сильнейшие российские и зарубежные танцоры и Звезды мирового танца!!
Наш КЫНДЫКАН — побед талисман и гордость якутян
Источник: Академия этно-акробатической хореографии «Кындыкан»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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