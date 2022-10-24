24.10.2022
09:01
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Культура

Кындыкан — хранительница Севера покорила сердца💕

Очередной успех учеников Академии этно-акробатической хореографии «КЫНДЫКАН»🔥 под руководством Лены Ивановны ИВАНОВОЙ-ЫЛАХОВОЙ и профессионального тренера Ирины Семёновны ДАНИЛОВОЙ.

Серебрянные Призеры Гран при России 

8 Балтийская Танцевальная Олимпиада

С 19-22 октября в Санкт-Петербурге прошло уникальное и уважаемое во всем мире событие с большим количеством участников более 2.500 тысяч танцоров финального тура из 8 стран 

Сотни тысяч секунд непрерывной энергии!!

Сильнейшие российские и зарубежные танцоры и Звезды мирового танца!!

Наш КЫНДЫКАН — побед талисман и гордость якутян❤️

Источник: Академия этно-акробатической хореографии «Кындыкан»

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