Кындыкан — хранительница Севера покорила сердца💕

Очередной успех учеников Академии этно-акробатической хореографии «КЫНДЫКАН» под руководством Лены Ивановны ИВАНОВОЙ-ЫЛАХОВОЙ и профессионального тренера Ирины Семёновны ДАНИЛОВОЙ. Серебрянные Призеры Гран при России 8 Балтийская Танцевальная Олимпиада С 19-22 октября в Санкт-Петербурге прошло уникальное и уважаемое во всем мире событие с большим количеством участников более 2.500 тысяч танцоров финального тура из 8 стран Сотни тысяч секунд непрерывной энергии!! Сильнейшие российские и зарубежные танцоры и Звезды мирового танца!! Наш КЫНДЫКАН — побед талисман и гордость якутян

Источник: Академия этно-акробатической хореографии «Кындыкан»

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