Кындыкан добралась до Калифорнии и заговорит по-английски

Проект «Кындыкан», призванный обратить внимание мирового сообщества к проблемам северян посредством создания нового персонажа по имени Кындыкан, стартовал в 2020 году. В рамках проекта под авторством молодой писательницы Лидии Тарасовой была выпущена одноименная сказка «Невероятная история Кындыкан».

Осенью этого года сказка «Невероятная история Кындыкан» победила в международном конкурсе по продвижению детской литературы о Севере и Арктике «Белый мир Арктики через призму детской книги», который был организован Центром детского чтения Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Произведение Лидии Тарасовой представлено в Калифорнии и будет переведено на английский язык.

«На создание сказки вдохновила реальная история Кындыкан, ее мне рассказала автор проекта и потомок Кындыкан Маргарита Попова. Над сказкой начали работать в апреле и закончили к сентябрю. В данный момент готовимся сдать в тираж, первое издание было в начале июня. В конкурсе «Белый мир Арктики через призму детской книги» наша сказка участвовала вместе с произведениями известных писателей, мастеров своего дела со всей Арктики. Поэтому победа в конкурсе стала для меня очень приятной неожиданностью. Сейчас над переводом сказки на английский язык трудится переводчик Анна Шаруденко при содействии известного калифорнийского университета UCLA (США)», — рассказала Национальной библиотеке Якутии автор сказки «Невероятная история Кындыкан» Лидия Тарасова.

Сказка об эвенской девочке Кындыкан представлена в Электронной библиотеке Национальной библиотеки Якутии по ссылке https://e.nlrs.ru/open/60936.

Основой сюжета сказки стала личная история основательницы международного проекта «Кындыкан» Маргариты Поповой. Ее прабабушку в пятом поколении, когда она была ребенком, чудом нашли якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, жители которого умерли от оспы.

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