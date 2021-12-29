Кындыкан: Что сделал культурный бренд за 2021 год?

В 2020-м году в Якутии стартовал социальный проект «Кындыкан», который за короткое время сплотил вокруг одной идеи талантливых, творческих и неравнодушных людей, создав целое объединение. Уже в 2021 году о проекте узнали во всей Якутии и далеко за ее пределами, что повлекло за собой стремительное развитие «Кындыкан» в международный культурный бренд. Что такое «Кындыкан» сегодня и каких же результатов достигла команда энтузиастов за год, читайте в этой статье.

Бренд «Кындыкан» — это, в первую очередь, эффективный инструмент сохранения культурного кода коренных малочисленных северных народов и улучшения качества жизни на Севере. В основе зарождения бренда лежит реальная история жизни прапрабабушки автора проекта Маргариты Поповой — история об эвенской девочке Кындыкан, которую 200 лет назад вблизи Верхоянских гор, в стойбище, полностью вымершим от оспы, обнаружили якутские охотники. Эта легенда передавалась из уст в уста через поколения. С самого начала и по сей день деятельность творческого объединения направлена на создание новой героини девочки Кындыкан для популяризации культуры КМНС в мировом пространстве.

Миссия «Кындыкан» — объединить усилия и дать возможность коренным малочисленным народам Севера быть услышанными в современном мире, обратив внимание через призму персонажа Кындыкан к тем вызовам, которые становятся угрозами полному исчезновению КМНС.

В данное время весь мир вынужден жить в абсолютно новых реалиях периода пандемии. И сегодня, как никогда, людям по всему миру нужна надежда. Именно поэтому история о маленькой девочке Кындыкан, выжившей в пандемию, является символом стойкости народов и непоколебимой веры в светлое будущее. Кроме того, в свете недавних событий, многочисленных природных пожаров на территории Якутии и, как следствие, ухудшения климатического баланса в других регионах и странах мира, люди все больше понимают важность сохранения природной первозданности Севера, традиционного места проживания коренных жителей – настоящих хранителей экологического баланса в мире.

С чего все началось?

Первым большим мероприятием «Кындыкан» стала экспедиция на Север, в Томпонский район. Осенью в 2020 году команда посетила стойбища оленеводов и собрала большой научно-просветительский материал для широкого освещения.

Первые творческие проекты под брендом «Кындыкан»

Помимо авторских статей, был реализован большой фотопроект «В поисках Кындыкан» известным якутским фотографом Сергеем Шариным.

Также написана галерея картин, представляющая образы людей, быт и уклад жизни Севера.

Кроме того, был выпущен клип о поездке в Томпонский район Русланом Очировым.

«Кындыкан» в репортаже Ильи Варламова

Творческое объединение «Кындыкан» участвовало в создании репортажного фильма о жизни эвенских оленеводов Якутии одного из самых цитируемых блогеров России и стран СНГ Ильи Варламова, который за короткое время собрал многомиллионные просмотры на канале YouTube. Для съемок в начале 2021 года была организована экспедиция в Оймяконский район.

Подарки для Илона Маска и участие в “Dear Moon”

Весной 2021 года бренд «Кындыкан» обрел узнаваемость за счет участия автора проекта Маргариты Поповой в международном конкурсе “Dear Moon”. Главным организатором и обладателем всех посадочных билетов первого гражданского рейса по маршруту Земля-Луна в 2023 г. является японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Лунный конкурс стал катализатором для мощного старта и объединения неравнодушных энтузиастов вокруг миссии «Кындыкан» в апреле этого года, в юбилейный День космонавтики. В рамках подготовки к Лунному конкурсу команда «Кындыкан» собрала подарки для Илона Маска, Юсаку Маэдзава и криптопевице Grimes. Творения, которые сделаны руками якутских мастеров, имеют сакральное значение – несут не просто национальные ценности, самобытность и аутентичную культуру коренных северных народов, но и благословление на полет и освоение космического пространства.

Съемки музыкального клипа на Севере

Известный якутский исполнитель, призер всероссийского ТВ-конкурса «Новая Звезда» KitJah, совместно с молодым исполнителем Moskila, вдохновившись историей Кындыкан, выпустил песню, которая в одночасье стала абсолютным хитом и звучала на всех ТВ- и радио-каналах, социальных сетях и новостных источниках. Событием года стал выпуск необычного клипа на песню, который был снят в Эвено-Бытантайском районе с участием самих жителей Севера. Данная экспедиция была совершена командой «Кындыкан» летом в 2021 году, благодаря которой удалось оцифровать исчезающий жанр нематериального наследия народов Севера – эвенский фольклор Нимкан в исполнении старейшей сказительницы стойбища. Оцифровка культурных ценностей КМНС будет продолжена совместно с партнером творческого объединения – IT-компанией «AYAANA».

Первое издание сказки о Кындыкан

Одним из знаковых этапов реализации миссии «Кындыкан» стало написание сказки «Невероятная история Кындыкан» под авторством молодой писательницы Лидии Тарасовой. Это первая детская сказка, рассказывающая о жизни эвенов через историю о Кындыкан. Над ее созданием работали известные лингвисты, ученые, эксперты – представители КМНС. Особенностью произведения является издание на трех языках: русском, эвенском и английском. Сказка заняла первое место на I международном конкурсе творческих проектов для детей и подростков «Белый мир Арктики через призму детской книги». Проект сказки был поддержан известной промышленной компанией АЛРОСА.

Поддержка проектов «Кындыкан» за рубежом

«Кындыкан» заинтересовался Департамент восточноевропейских и Евразийских языков и культуры университета Лос Анджелеса (UCLA), а также агент питчей корпорации «Дисней». Проведена встреча с коллективом и студентами университета UCLА, в рамках которой намечены новые совместные мероприятия и проекты. Сегодня с участием экспертов международного уровня ведется работа над созданием короткометражного анимационного фильма по мотивам сказки «Невероятная история Кындыкан», который явит миру новую героиню, наряду с такими известными аутентичными персонажами, как Покахонтас, Моана, Мулан.

Подключение спутникового интернета в оленеводческом стойбище

Осенью 2021 года команда «Кындыкан» во главе с автором и руководителем проекта Маргаритой Поповой вернулась с 4-й по счету экспедиции на Север – в Оймяконский улус. Впервые в истории Якутии в стойбище оленеводов «Осикат» установлена спутниковая тарелка с годовым бесплатном абонементом сети интернет. Этот выезд стал первым шагом на пути к реализации нового проекта – образовательных курсов для КМНС по обучению современным, востребованным направлениям: программист, дизайнер, фотограф и др. Данный проект будет направлен на расширение профессиональной деятельности оленеводов без необходимости покидать их традиционные места проживания. Таким образом, проект будет способствовать дополнительной самозанятости жителей Севера и сохранению профессии «оленевод», на котором держится быт и традиционный уклад всего Севера.

Фотопроект основателя «Russian Explorers»

В 4-й экспедиции также принял участие известный фотограф России Александр Мазуров, основатель сообщества «Russian Explorers», который стал амбассадором экспедиции и популяризировал ее в мировом медиапространстве.

Участие в мероприятиях и коллаборациях

В проект активно вовлекаются дети и молодежь. Так, амбассадором проекта стала юная представительница эвенков и эвенов, 6-летняя Кристина Черемкина. Она успешно выступила и представила культуру коренных малочисленных народов Севера на Всероссийском конкурсе «Маленькая Мисс Россия». Кроме того, Кристина победила в международном онлайн-конкурсе и получила приглашение на гала-концерт в Париже.

В сентябре 2021, в рамках инвестиционного форума «Устойчивое развитие Арктики», команде «Кындыкан» удалось встретиться с Чрезвычайным послом Японии в РФ господином Тоёхиса Кодзуки, результатом чего стала договоренность о передаче куклы «Кындыкан», символа коренных малочисленных народов мира, господину Юсаку Маэдзава для полета в космос.

Декабрь был насыщенным на мероприятия. Команда «Кындыкан» приняла участие в серии просветительских лекций в рамках фестиваля идей и технологий Кружкового движения НТИ «Тымныы.NET», презентовала свой кейс «От маленького проекта до Вселенной «Кындыкан». Как создать мировой бренд с нуля через реализацию социально значимых проектов «. Целью выступления было передать опыт «Кындыкан» будущему поколению, чтобы вдохновить их на по-настоящему амбициозные и крупные проекты.

Также в декабре «Кындыкан» представила свои реализованные проекты и планы на 2022-2025 годы в рамках Проектной мастерской Открытый диалог «Ресурсы в Партнерстве», цель которого создать и усилить проектные заявки для их участия во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Итогом участия было то, что федеральный эксперт Жанна Котова, президент Ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС», предложила стать амбассадором «Кындыкан» и в дальнейшем поддерживать его проекты.

В Москве основатель «Кындыкан» Маргарита Попова выступила на Международном гастрономическом фестивале «Вкус Арктики» в рамках председательства России в Арктическом совете. В двухдневной деловой и гастрономической программе также приняли участие представители арктических стран, федеральных и региональных органов государственной власти.

Помимо творческих проектов, «Кындыкан» создал одноименное мороженое в коллаборации с Усадьбой Атласовых. Также на территории этно-комплекса Атласовых был проведен конкурс ледовых скульптур “Сказочная Арктика”, где мастера выполняли свои работы по мотивам сказки «Невероятная история Кындыкан».

Творческое объединение «Кындыкан» провело детский конкурс рисунков, где перед маленькими участниками стояла ответственная задача — нарисовать маму для осиротевшей героини Кындыкан. На конкурс присылали свои работы дети от 3 до 12 лет из разных районов Якутии и каждая из них была проникнута эвенской культурой. Дети смогли отразить не только цельный образ матери, но и им удалось воплотить в своих рисунках дух Севера, на что и было направлено мероприятие.

Короткометражный анимационный фильм о Кындыкан

На сегодняшний день команда «Кындыкан» уже завершает этап препродакшена короткометражного анимационного фильма по мотивам сказки Лидии Тарасовой. Над его созданием также трудятся представители КМНС, эксперты эвенской культуры и специалисты Музея музыки и фольклора народов Якутии. Мультфильм призван популяризировать культуру северного народа, а также стать тизером к последующему проекту полнометражного мультфильма. Премьера мультфильма запланирована в 2022 году и будет приурочена к 100-летию Якутии.

«Кындыкан» — народный бренд

Новый культурный бренд «Кындыкан» полюбился многим людям, что стал реализовываться также и в проектах других коллективов. Так были поставлены школьные спектакли и сняты видеоклипы по мотивам сказки о Кындыкан, созданы елочные игрушки и нарисованы картины с изображениями главной героини, а также проведены флешмобы с танцами и народными видео под хит «Кындыкан».

Именно так, маленький проект развился в бренд, получивший народную поддержку. Благодаря неравнодушию и непоколебимой вере людей команда «Кындыкан» смогла реализовать такое внушительное количество социально значимых проектов за короткие сроки.

Алмаз Кындыкан весом 91,86 карата

И венцом 2021 года, как итог колоссальной работы, стала новость о том, что компания АЛРОСА назвала факт извлечения крупного желто-коричневого алмаза массой 91,86 карата в честь героини Кындыкан.

Алмаз имеет желто-коричневый цвет и размеры 25х16х22 мм. Он был добыт в 2021 году на бескрайних арктических просторах Якутии, в Оленекском улусе, одном из самых холодных регионов, где исторически живут коренные малочисленные народы Севера.

«Это основной результат нашей титанической работы всей команды «Кындыкан» в этом году. Это первая большая победа всех Северных народов! Север услышан! Спасибо всем за веру в нашу миссию.

«Кындыкан» — это феномен этого года. Из одной смелой идеи в рекордно короткий срок появился бренд, сделанный самим народом и получивший широкое распространение благодаря неравнодушию энтузиастов!

Также благодаря поддержке компании АЛРОСА мы все вместе сделали невозможное — на свет появилась наша сказка о Кындыкан. Сегодня уже идет работа над короткометражным мультиком, и это только начало нашего партнёрства, которое уже показало такие невероятные результаты,» — рассказывает потомок Кындыкан, руководитель проекта Маргарита Попова.

Планируемые проекты на 2022

Благодаря всем этим усилиям большое количество людей втянулось в процессы создания культурного, поистине народного, бренда. Огромное количество людей в мире узнало о северном народе, и сейчас постепенно идет популяризация культуры КМНС через проекты «Кындыкан».

Но на этом дела команды не заканчиваются. Творческим объединением «Кындыкан» ежедневно проводится колоссальная работа по популяризации и сохранению древнейших культур Севера. Среди дальнейших планов команды: создание электронной мультимедийной онлайн-библиотеки, разработка приложения для изучения языков КМНС, выпуск NFT-токенов, образовательные экспедиции, оснащение интернет-связью отдаленных стойбищ республики, оцифровка нематериального наследия, создание эндаумент-фонда «Кындыкан» по аккумулированию средств для реализации последующих проектов в защиту интересов и развития КМНС и создание полнометражной анимированной истории о Кындыкан при участии мировых студий.

Проекты 2021 года, реализованные под брендом «Кындыкан», были направлены на то, чтобы обратить внимание людей на КМНС и познакомить с их культурой. Однако идеальная картина, к которой стремится Творческое объединение, масштабнее и значительнее: сохранение хрупкого баланса между первозданностью природы и ее трансформацией — глобальная миссия, возложенная сегодня на плечи коренных малочисленных народов Севера, должна стать общей единой целью человечества, чтобы вместе люди могли уберечь мир для будущих поколений.