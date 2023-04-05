Кыдана Игнатьева: Интересный факт обо мне…

Интересный факт обо мне — до 16 лет я вообще не говорила по-русски. Поэтому передайте мне той девочке, что нынче я путешествую по нашей стране именно что с выступлениями, не со стендапами конечно, но почти.)

Прошедшая неделя прошла очень насыщенно: работала экспертом во Владикавказе в образовательной программе «Городские практики» от Архитекторы РФ и ДОМ РФ, а также удаленно выполняла свои задачи по основной работе в студии.

Я вела образовательную часть по локальной идентичности, делилась опытом на своей умопомрачительной лекции (ахах), рассказывала о своем пути студентам, выступила о Городских практиках в прямом эфире на национальном осетинском телеканале, работала с участниками, мы спорили, вдохновлялись, в конце плакали — в общем бурная неделя прошла.

Вот люблю я Кавказ, особенно людей и конечно же горы.