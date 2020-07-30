Кыдаана Игнатьева нарисовала новый мурал

Художница Кыыдаана Игнатьева нарисовала мурал «Ньырбакаан на берестяной лодке» в рамках продолжения республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» в Нюрбе. Арт-объект стал частью проекта благоустройства парка культуры и отдыха им. Сергея Васильева, ставшим в 2019 году победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Мурал «Ньырбакаан на лодке» — юный образ прародительницы Нюрбинского улуса, в вольной художественной интерпретации. Художница показала в портрете маленькой и хрупкой девочки отважный образ из легенд. Ее вдохновила история Ньырбакаан, описанная в книге «Глухой Вилюй», писателем В.С.Яковлев-Далан. Данная картина была нарисована маслом, как вариант специально для голосования среди жителей г.Нюрба. Из предложенных трех вариантов эскиза для росписи, была отобрана эта картина.

СПРАВКА

«…Из них уцелела одна девочка, которая сев в берестяную лодку, уплыла по реке спасаясь от врагов. Все лето она скиталась по лесам, прячась от людей. Из своих длинных волос она сплела силки и ловила уток в озере. Осенью она нашла якутскую семью, которая пожалела ее и удочерила. Вскоре из Туймаады прибыл глава якутских племен Тыгын и увез девочку с собой. Там ее выдали замуж за отца Тыгына, Мунняна Дархана от которого она родила по нюрбинским преданиям троих, а по сунтарским четырех сыновей. С ними она после смерти мужа, когда сыновья не поладили с Тыгыном, опасаясь расправы, переселились на северо-запад. Там они напали и истребили туматов».

Напомним, что по инициативе Управления архитектуры в прошлом году был проведен первый республиканский фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA», который был организован Союзом архитекторов Якутии и Центром компетенций по вопросам городской среды РС (Я) «LETO».

Стоит отметить, что в этом году продолжение фестиваля проводится за счет муниципальных и спонсорских средств. Главным спонсором в Нюрбе выступила Студия цвета «Tikkurila» которая предоставила материалы торговой марки «Finncolor».