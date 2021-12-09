Квест-игра «Новогодняя перезагрузка»

С 15 — 24 декабря 2021г.

Новогодняя пора — это время волшебства!

С 15 по 24 декабря Государственный цирк Якутии приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на увлекательную квест-игру «Новогодняя перезагрузка»

Как-то раз Смурфы и Тролли решили подшутить над Бабой Ягой и спрятали ее ступу. Рассердилась Яга и давай заклинания говорить и кидаться заколдованными камнями. Все убежали, но вот только Смурф не успел. Попала Баба Яга заколдованной картой ему прямо в сердце и стал он злобным и вредным.

Чтобы растопить сердце Смурфа и спасти всех его друзей ребята вместе со Снегурочкой отправятся в удивительное путешествие по поиску 12 заколдованных карт. В «Новогодней перегрузке» участники разгадают множество загадок и ребусов, поиграют в подвижные игры, встретятся с Дедом Морозом, а также увидят выступления артистов цирка!

Приходите к нам! Веселая и познавательная игра ждет вас!

Внимание! Важная информация!

В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будут осуществляется по QR-коду, подтверждающему то, что вы являетесь вакцинированным или переболевшим, а также для граждан с медотводом при условии, что у вас на руках есть свежий отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 48 часов. Не забудьте, что при себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности, водительские права)

Детей в заведения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, законного представителя, или же учителя, имеющего QR-код или справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Возрастное ограничение: с 5 до 11 лет.

Принимаем коллективные заявки от 7 до 10 детей

Дата: С 15 по 24 декабря 2021г.

Время: с 11:00ч. до 12:00ч.

с 12:00ч. до 13:00ч.

Продолжительность игры: 1:00 ч.

Стоимость: 700 руб.

Заявки по телефону: 735-537; 42-95-68

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых ул. Пояркова 22.