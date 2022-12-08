Квартиры в Москве и Турции по вкусным ценам для якутян предлагает Мария Чикачева-Ондар

Марию ЧИКАЧЕВУ-ОНДАР якутяне знают как талантливую художницу из знаковой семьи. Якутские СМИ сообщали о ней как о создательнице первого якутского комикса «Ньргун Боотур стремительный». В последнее время в девушки произошли определенные изменения, Мария занялась бизнесом в сфере недвижимости. И везет застройщиков в Якутск, чтобы земляки успели купить недвижимость по самым вкусным ценам от застройщиков, пока действуют наиболее выгодные ипотечные программы.

— Мария, расскажите немного о себе и чем вы сейчас занимаетесь? Надолго ли приехали в Якутию?

— Я родилась в Якутске, корни из Якутии. Дедушка Чикачёв Алексей Гаврилович — известный в Якутии писатель, краевед Арктики, родом из Русского Устья, что на Индигирке. Бабушка Мария Гавриловна Бережнова (Дьячкова), это с маминой стороны, из Родчева, что на Колыме, из юкагирского рода. Папа, Игорь Алексеевич, продолжатель дела деда, занимается историей Арктики, а до этого всю жизнь проработал в нефтегазовой отрасли. Мама, Екатерина Егоровна, по образованию физик, большую часть жизни проработала госслужащим. Сейчас родители на пенсии, проживают со мной в Москве.

В последнее время я кардинально сменила деятельность. На этот раз приехала в Якутию в связи проведением «Ярмарки недвижимости» с Московскими и турецкими застройщиками и с открытием филиала моего агентства недвижимости «PRO CONSULT”.

— С чем связны такие перемены в жизни?

— Я всегда увлекалась творчеством, искала себя в дизайне, искусстве и фотографии. К 35 годам поняла, что хочется попробовать себя в бизнесе. Искала свою нишу и идеи. После пандемии появился тренд в регионах — дистанционная покупка недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. Я знаю Москву, знаю две республики. Решила заняться недвижимостью именно в формате агентства. Поэтому я рискнула и, не имея опыта в качестве риэлтора и в продажах, окунулась в новую нишу. Сначала работала однa, потом раскрутилась, стала привлекать независимых риэлторов. Удалось удержаться на рынке, выйти в плюс.

— У нас в Якутии высокая конкуренция среди риэлторов.

— Да, в первую очередь я столкнулась с тем, что была дикая конкуренция на Якутском рынке за клиентов. Поэтому я попробовала дать рекламу в Республике Тыва и получила большой запрос у населения. Отрыла там филиал своего агентства недвижимости, ведь это Родина моего мужа, мы любим Тыву и стараемся помочь местным жителям.

Ондaр – тувинская фамилия, ставшая теперь и моей. В Тыве мы по итогам прошлого года вышли на первое место по количеству заключенных сделок на покупку квартир в Москве и Московской области.

— Наверно, и в Тыве много риэлторов. Как вам удалось так отработать, начав без опыта в бизнесе и недвижимости, опередить конкурентов?

— Секрет очень прост, уделить максимум внимания каждому клиенту, хорошая реклама и комплексный подход.

Мы предлагаем клиенту не просто помочь выбрать подходящую квартиру, а даем полную объективную информацию об объектах, наличию инфраструктуры, школ, садиков, метро. Определяем точки роста для инвесторов. При желании осуществляем полное транспортное сопровождением по новостройкам Москвы и области.

И самое главное, когда клиент приходит к нам, все услуги предоставляются по принципу одного окна: ему не приходится бегать по банкам мы сами помогаем оформить документы по ипотеке, подбор и сопровождение до заключения сделки. Многие не знают, что сейчас в Москве шикарные условия по ипотеке: 0,1% на весь срок. Это даже дешевле, чем ДВИ. Клиенты иногда не знают акций, как выгодно приобрести недвижность и по какой программе. Конечно, тут еще необходимо наличие собственных средств для первоначального взноса — 10-15%. У тех, кто стремится к совершению сделки и переезду или покупки для детей, средства находятся. Но надо понимать, что самые выгодные ипотечные программы работают до 31 декабря 2022 года. К сожалению, самые выгодные ипотечные программы продлевать не будут, и правительство об это уже сообщало. Так что надо успевать.

Однажды у нас был случай с женщиной из Тывы. Она мечтала о собственной квартире в Москве. Двa года подавалась в разные агентства, получала отказы. Мы ей одобрили ипотеку под ставку 1,8% по 2 документам. Но женщине не хватало 200 тысяч на первоначальный взнос. Через три дня она их собрала. Спросили как: три дня стояла рынке в декабре и продавала баранов. Вот такая целеустремленность!

— Уж не собираетесь ли свой опыт масштабировать в Якутске?

— Да, вы угадали. Якутия, несомненно, более крупный и богатый субъект федерации. Собираемся и здесь открыть филиал, уже второй. Опыт сотрудничества с крупными московскими застройщиками А-101, «Самолёт» привел к нашему общему решению о проведении ярмарки недвижимости в Якутске. Проведены переговоры с крупными турецкими застройщиками и с продавцами недвижимости из Арабских эмиратов. В частности, на ярмарку 10-11 декабря в Якутск прибудут турецкие застройщики, которые предлагают недвижимость в солнечной Алании на морском побережье. Это уникальный шанс для якутян – никуда ехать не надо, тратиться на авиаперелеты, проживание, хождение по рaзным объектам и т.д. Застройщики сами к нам приезжают, все покажут, объяснят, ответят н вопросы, проведут видеопрезентацию.

— Где будет проводится ярмарка недвижимости и кого вы на неё приглашаете?

— Приглашаем всех желающих и всем желающим окажем бесплатные консультации по вопросам одобрения ипотеки по ставке 0,1% и приобретения новостроек в Москве, Московской области и Турции.

Агентство недвижимости «PRO CONSULT» приглашает жителей Республики Саха (Якутия) на ярмарку недвижимости, которая пройдет 10 и 11 декабря 2022 года:

10.12.2022 с 14.00 — 18.00 на площадке центра «Мои Документы» РС(Я) по адресу: ул. Аммосова, 18.

11.12.2022 с 11.00 — 18.00 на площадке центра опережающей профессиональной подготовки РС (Я) по адресу: ТЦ «Эрэл», ул. Крупская 13, 1 этаж.

Новостройки Москвы, Московской области представят лидеры российской строительной индустрии компании А 101 и «Самолёт». А также в Якутию приедут застройщики из Турции.

Никогда еще у якутян не было возможности приобрести недвижимость в Москве и Турции столь комфортно. Застройщики сами приехали в Якутск по приглашению Марии Чикачевой-Ондар и агентства недвижимости «PRO CONSULT».

Недвижимость в Москве и на море – прекрасная инвестиция при комфортных платежах и быстром оформлении в декабрьском Якутске!