Квартиры и машиноместа с кешбэком. Компания «АЭБ Капитал» — партнер «СВОИ»

Строительная компания ООО «АЭБ Капитал» является партнером региональной программы лояльности «СВОИ». Расплачиваясь за покупку квартиры или машиноместа картой Алмазэргиэнбанка, можно вернуть часть затраченных средств.

Клиенты Алмазэргиэнбанка при приобретении квартиры могут получить кешбэк 0,2% от уплаченной суммы и 10% при покупке машиноместа в подземном паркинге по адресу: 203 микрорайон, дом 17.

Ознакомиться со всеми предложениями ООО «АЭБ Капитал» можно на сайте www.aebkapital.ru.

Программа лояльности «СВОИ» работает на территории Якутии с декабря 2019 года. На сегодняшний день число ее партнеров достигло 400, торговых точек – более 600. Пользователи получают кешбэк при оплате покупки картой банка от 1 до 20% реальными деньгами.

Подключайтесь к системе лояльности «СВОИ» и получайте кешбэк до 40 000 рублей в месяц на вашу карту.

Подробности на сайте svoi.albank.ru и по номеру горячей линии АЭБ 8-800-100-34-22.