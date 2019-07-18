Квартира или дом вашей мечты находятся в залоге у банка? Решение есть!

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО представляет уникальный ипотечный кредит на приобретение недвижимого имущества, находящегося в залоге у любого банка Российской Федерации или юридического лица.

Оформив кредит «Ипотека без границ», вы можете получить сумму, необходимую вам для покупки жилья, в пределах его стоимости.

Подробнее с условиями оформления кредита вы можете ознакомиться на официальном сайте Алмазэргиэнбанка (www.albank.ru) в паспорте продукта или по адресу г. Якутск, пр. Ленина, д. 22, в отделе ипотечного кредитования.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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