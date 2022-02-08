«Квартал труда» стал первой в стране площадкой ТОР для креативных индустрий

В Якутске продолжается работа по созданию первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда» при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. На выделенные средства федеральной субсидии ведутся строительно-монтажные работы. Объект будет введен в эксплуатацию в апреле текущего года.

«Запуск кластера должен стать одним из главных мероприятий к 100-летию республики. В настоящее время подписано более 70 предварительных соглашений о резидентстве в кластере. К 2025 году планируется нарастить их количество до 150, а количество созданных ими рабочих мест – до 1250», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Кластер будет «городом в городе» с полноценной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Любая компания креативной индустрии может претендовать на получение статуса резидента кластера.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин, «Квартал труда» – технопарк в сфере креативных индустрий — станет отправной точкой редевелопмента большого промышленного района города Якутска, площадкой для разработки новых инновационных проектов.

Ключевые направления деятельности резидентов кластера — это анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, креативные агентства, маркетинг и брендинг, дизайнеры, архитектурные и проектные бюро, индустрии изобразительного и исполнительского искусства, образование и другие.

Для развития кино, анимации и производства цифрового контента будет создана зона под названием Медиа-лаб со специально оборудованными профессиональными студиями: для пост-продакшена, звукозаписывающие, анимационные, фотостудии. Так, уже с первых дней открытия кластера в медиа-лабе начнутся съемки нового фильма от создателей картины «Рядовой Чээрин».

Большое внимание уделяется дополнительному образованию предпринимателей. Резиденты «Школа глобального бизнеса» и консалтинговое агентство «Focus Pro» будут обучать предпринимателей маркетингу и продвижению брендов на внешние рынки. Также в кластере будут открыты классы дополнительного образования и дизайнерские студии Арктического государственного института культуры и искусств и Якутского художественного училища.

Напомним, в ноябре прошлого года будущий кластер посетили полномочный представитель Президента РФ в ДФО – заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Благодаря их поддержке выделено федеральное софинансирование и «Квартал Труда» в декабре 2021 г. включен в состав территории опережающего развития «Якутия». Резиденты креативного кластера смогут получить налоговые льготы и административные преференции. «Квартал Труда» стал первой в стране площадкой ТОР, созданной специально для креативных индустрий.

На сегодня креативные индустрии обеспечивают порядка 2,4% экономики республики. Количество занятых в этой сфере составляет 42 тыс. человек или 8,2% от общего числа занятых в республике. Всего зарегистрировано 6 059 организаций, относящихся к креативным индустриям, или 11,1% от общего числа организаций в республике.

В 2035 году количество занятых в креативных индустриях ожидается порядка 15,7% от общего числа занятых. Доля организаций этой сферы в общем числе организаций в 2035 году возрастет до 18%. Рост доли креативных индустрий в валовом региональном продукте увеличится до 4,4 % от ВРП в 2035 году против 2,4 % от ВРП в 2020 году.