Квадрокоптер помешал лебединой паре и был жестоко наказан…



Последний полёт моего коптера((( Оказывается не только я не люблю, когда вторгаются в моё личное пространство, сообщает @ivanchenko7441.

— А если серьёзно то просто расслабился, отвлёкся, потерял бдительность и как итог потерял коптер, — написал автор видео. Тикси. Якутия.

Фото: @ivanchenko7441 Источник: @ivanchenko7441

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