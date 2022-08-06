06.08.2022
11:58
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Природа

Квадрокоптер помешал лебединой паре и был жестоко наказан…


Последний полёт моего коптера((( Оказывается не только я не люблю, когда вторгаются в моё личное пространство, сообщает @ivanchenko7441.
— А если серьёзно то просто расслабился, отвлёкся, потерял бдительность и как итог потерял коптер, — написал автор видео. Тикси. Якутия.

Фото: @ivanchenko7441
Источник: @ivanchenko7441

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