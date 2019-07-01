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«Кут» вызвал культурный шок у москвичей

В Московском музее современного искусства открылась выставка якутской художницы Веры ПЕТРОВОЙ.

 

К этому мероприятию готовились как организаторы, так и все участники: художники, архитекторы, живописцы работали не покладая рук, чтобы удивить публику. И это им удалось.

Прохожу в зал и натыкаюсь на инсталляцию, в основе которой взята известная фотография конца ХIХ века из серии «Богатые якутки» А.П. КУРОЧКИНА из коллекции Этнографического музея в Санкт-Петербурге. На лице древней красавицы – обнаженный череп. Рядом с ней сидит сытый и счастливый заяц, тоже с черепом вместо мордочки. «Что за чушь?!» – мелькает шальная мысль. Присматриваюсь к инсталляции и шок: а ведь жизнь и смерть и вправду идут под ручку. Участницы действия, включая зайчика, давно нет живых, от них остались лишь воспоминания и прах…

Всего на выставке представлено 35 ассамбляжей – одна интереснее другой, каждая имеет свою историю и внутреннее содержание.

Выставка «Кут» – это размышление о взаимодействии человека с миром, способах его бесконечного существования в тех или иных формах и состояниях вопреки физической смерти. В своих работах Вера Петрова сочетает языческие представления о мироустройстве и природных циклах с христианской традицией линейного восприятия времени и квантовой механикой. На пересечении этих систем художник и создает инсталляции, вместе со зрителями отправляясь в путешествие через метафизическое к земному.

Для своих ассамбляжей Вера Петрова использует древние артефакты, природные материалы, драгоценные фактуры и даже фрагменты органических останков.

Как это обычно бывает, выставки подобного рода вызывают неоднозначную оценку критиков. Кто-то ее называет «гениальной», а кто-то «эпатажной», которая ради хайпа готова на всё.

– Я понимала, что иду на необычную выставку, – делится со своими впечатлениями актриса театра и кино Елена МАТВЕЕВА (Лена Куо), известная по проектам «Счастливы вместе», «Я вернусь», «Без следа», «Золотая орда». – Меня ничего не смутило. Наоборот, удивлена и очарована в хорошем смысле этого слова. Чувствуется индивидуальность автора: её шарм, почерк – это что-то сказочное! У Веры очень сильно якутское начало и это хорошо отображено на выставке.

А вот 37-летний москвич Ашок МАРЦИНКЕВИЧ совсем другого мнения:

– Полный хаос, ничего не понял! Такое ощущение, что у автора есть какие-то внутренние проблемы, в которых она пытается разобраться и искоренить. Конечно, всё подано красиво, грамотно, продумана каждая деталь – свет, звук, но всё же осталась какая-то горечь в душе.

Неоднозначно столичная публика отнеслась и к угощению в виде замороженной жеребячьей печени.

– Мне сказали, что это якутское мороженое, я было обрадовалась, т.к. очень люблю сладкое, а оно оказалось соленое с привкусом тухлой рыбы, – театрально поморщилась юная незнакомка. – Короче, я в шоке! И вы, якуты, это едите?

Оскорбленный в своих лучших чувствах, я сделал вид, что не услышал и пошел дальше. Зато у ребят из танцевальной студии ZAVOD Саши, Сергея и Айхала печенка вызвала радость и восторг: вдали от родины соскучились по якутской кухне. На мой вопрос, что они делают в Москве, руководитель группы Нюргуяна ЯКОВЛЕВА поделилась секретом:

– У нас сейчас очень ответственный момент в жизни, снимаемся в крупном телевизионном шоу. Увы, согласно контракту, я не имею права рассказывать о проекте. Премьера намечена на осень, так что следите за рекламой.

Конечно же, творчество Веры Петровой довольно-таки своеобразное, ведь не каждый сможет понять смысл работ, а особенно главного персонажа. Как бы то ни было, карьера Веры Петровой развивается весьма успешно, в том числе и коммерчески. Выставка никого не оставила равнодушной, в том числе и меня, хотя, как у истинного деревенского якута, тема смерти у меня вызывает суеверный страх. И никакая Москва, где я живу более двадцати лет, не поменяла мои консервативные устои.

Что еще? Практически во всех работах «симпатичной якуточки», как ее любя назвал один из посетителей выставки, присутствует персонаж Кролик. Сначала он появился как бы из ничего, и художница не могла толком объяснить – зачем он и что «говорит», но его присутствие было важно. Когда девочке было 4 года, в деревне, где она проводила лето, совсем не было детей. Тогда родители в качестве друга подарили ей белого кролика. С тех пор кролик стал своеобразным талисманом Веры. Более десяти лет назад, прежде чем кролик появился в работах Веры, она сделала татуировку в виде солярного знака из 8 кроликов, которая служит оберегом. Она наделила своего друга, всеми необходимыми качествами, а именно: понимать, прощать, не бояться и помнить, что смерть – это не конец, а путешествие в кроличью нору. Как говорит Вера, к теме смерти она относится спокойно, страха нет. Более того, у нее дома хранится три человеческих черепа. Но криминала там нет, то есть ни одно кладбище или захоронение не пострадало. И тем более, никого якутская красавица не убивала!

По словам матери художницы, заслуженного деятеля искусств РС (Я) Марии Рахлеевой, талантом Верочка пошла в отца, в известного графика Виталия Петрова-Камчатского – такая же яркая и энергичная. Еще в четырехлетнем возрасте девочка выдавала такие фантасмагории, что все давались диву.

– Уже тогда было ясно, что Вера пойдет по нашим стопам и вырастет художником, – вспоминает Мария Афанасьевна. – Путь у нее был не простой, тернистый, зато сегодня я могу с гордостью сказать, что дочь, как профессионал достигла неимоверных высот, а самое главное – верных и преданных поклонников. Жаль, что отец не успел увидеть успехи любимой дочери…  (В. Петров-Камчатский скоропостижно скончался в 1993 году в возрасте 57 лет, – от ред.).

Выставка действует до 28-го июля. Так что, якутяне, спешите попасть на экспозицию – в ближайшее время художница не планирует ехать в Якутию. Кстати, на выставке можно купить любую понравившуюся инсталляцию. Их цена колеблются от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы. Приходите сразу с деньгами.

 

Наша справка:

Вера Петрова, 1978 года рождения, не замужем, выпускница Арктического института культуры и искусства в г. Якутске и Школы современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства. Участница международных и региональных художественных проектов, а также параллельной программы XVII Московской международной биеннале современного искусства (2017). Награждена золотой медалью Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру». Работы Веры Петровой находятся в коллекциях Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), Государственного Дарвиновского музея в Москве, а также в частных коллекциях России и за рубежом.

Источник: Сергей ВИНОКУРОВ, г.Москва.
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