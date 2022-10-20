Кустарники и деревья готовятся к весне: на ветках начали набухать почки

Аномально теплый октябрь напоминает якутянам раннюю весну. Для взрослых и детей это еще одна возможность насладиться теплом, но для природы такая погода является настоящим испытанием.

Необычайно мягкая осень привела к тому, что в Якутии растения ведут себя как в апреле: на деревьях начали набухать почки. Даже верба приготовилась к периоду цветения, словно готовится к апрельскому вербному воскресенью.

В лесу на Вилюйском тракте впору собирать бруснику. Ягода продолжает набирать витамины, хотя в мороз должна замерзнуть и лопнуть. Ушлые ягодники ринулись на ягодные места за самой вкусной ягодой.

Подобные сюрпризы природы встречаются крайне редко, ведь в Якутии в середине октября температура воздуха должна достигать устойчиво минусовых показателей.

За комментарием мы обратились к директору Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату биологических наук Иннокентию Охлопкову: