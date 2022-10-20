Кустарники и деревья готовятся к весне: на ветках начали набухать почки
Аномально теплый октябрь напоминает якутянам раннюю весну. Для взрослых и детей это еще одна возможность насладиться теплом, но для природы такая погода является настоящим испытанием.
Необычайно мягкая осень привела к тому, что в Якутии растения ведут себя как в апреле: на деревьях начали набухать почки. Даже верба приготовилась к периоду цветения, словно готовится к апрельскому вербному воскресенью.
В лесу на Вилюйском тракте впору собирать бруснику. Ягода продолжает набирать витамины, хотя в мороз должна замерзнуть и лопнуть. Ушлые ягодники ринулись на ягодные места за самой вкусной ягодой.
Подобные сюрпризы природы встречаются крайне редко, ведь в Якутии в середине октября температура воздуха должна достигать устойчиво минусовых показателей.
За комментарием мы обратились к директору Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату биологических наук Иннокентию Охлопкову:
— Набухание почек на кустарниках подтверждает продолжающийся глобальный процесс потепления климата. Сегодня 20 октября, а температура воздуха только перешла нулевую шкалу градусника.
Разбухшие почки на деревьях означают, что растение проснулось, вышло из состояния покоя и готовится к потеплению, к выработке веществ, чтобы начать цвести. Но растениям придется вновь впасть в спячку, так как на следующей неделе синоптики обещают дальнейшее снижение температуры. Конечно, подобные аномалии не есть хорошо для фауны и флоры Крайнего Севера.
А еще согласно народным приметам затяжная теплая осень говорит о том, что нас ждет очень холодная и суровая зима.
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А еще согласно народным приметам затяжная теплая осень говорит о том, что нас ждет очень холодная и суровая зима.
Решили чукчи на охоту пойти. Приходят к синоптику, спрашивают: – У тебя, синоптик, умные приборы есть. Какая, однако, завтра погода будет. Чукчи хотят на охоту идти. Синоптик: – Здесь без “огненной” воды не обойтись. Чукчи приносят ему водку. Он им наугад: – Идите, мужики, на охоту. Хорошая погода будет. Чукчи ушли. Синоптика совесть заела. А вдруг, думает, пурга. Люди из-за меня погибнут. Побежал к шаману. Говорит: – Вот тебе, шаман, огненная вода, деньги, только скажи, какая завтра погода будет. Шаман: – Хорошая будет погода. Синоптик: – Откуда ты знаешь? У меня вон приборы всякие, а я точно не могу сказать. Шаман: – Вон видишь, двое чукчей на охоту пошли.