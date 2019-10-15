Курсы повышения квалификации прошли для кураторов

С 7 по 13 октября 2019 года на базе Института развития образования и повышения квалификации Министерства образования Республики Саха (Якутия) прошли Курсы повышения квалификации для директоров домов детского творчества, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов, координирующих деятельность детских общественных объединений образовательных организаций Республики Саха (Якутия), классных руководителей на тему: «Российское движение школьников как инструмент совершенствования воспитательной работы в школе».

В курсах приняли участие 52 руководителя и педагога, курирующих деятельность детского движения в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) из 18 улусов: Анабарского, Алданского, Абыйского, Аллаиховкого, Булунского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Мирного, Верхоянского, Вилюйского, Верхневилюйского, Хангаласского, Ленского, Горного, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, городских округов: г. Якутск, п. Жатай, п. Кангалассы, также педагоги Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия).

Организаторами курса являются: Министерство образования Республики Саха (Якутия), Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного образования «Республиканский центр развития детского движения — Региональный ресурсный центр поддержки и развития Российского движения школьников» совместно с «Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II».

Программа курсов была очень обширной. Целью курсов является создание условий для эффективного развития РДШ, разработка моделей организации воспитательной работы по направлениям РДШ в образовательных организациях, формирование банка данных и выявление лучших педагогических практик по реализации в образовательных организациях республики Указа Президента Российской Федерации «О создании общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29 октября 2015 года №536.

На открытии курсов с приветственным словом к педагогам обратились председатель ЯРО ООГДЮО «Российское движение школьников», депутат Государственного собрания Ил Тумэн Оксана Тагировна Михайловна и директор ГБУ РС(Я) ДО «Республиканский центр развития детского движения», региональный координатор РДШ Нюргуяна Владимировна Макарова. В своем выступлении Оксана Тагировна отметила, что одной из важнейших задач в своей работе она видит повышение статуса и сохранение ставки педагога-организатора (старшего вожатого) в школах. Что именно на них возлагается большая миссия по реализации Указа Президента. Нюргуяна Владимировна поздравила педагогов с Днем Учителя и пожелала успешной реализации в школах проектов и программ Российского движения школьников.

На Курсы в качестве лектора была приглашена из г. Москва Токмакова Ольга Викторовна, начальник отдела НМО и ДО Корпоративного университета Российского движения школьников, кандидат педагогических наук. Ольга Викторовна прочитала интересные лекции по темам: «Технология организации образовательного процесса на учебном сайте КУ РДШ (основные виды учебных занятий, образовательные маршруты)», «Содержание основных образовательных программ: режимы апробации и запуска. Онлайн-курсы», «Опросы по образовательным потребностям. Функциональное наполнение платформы КУ РДШ: инструкции, сервисы и разделы образовательного портала».

Федерального гостя 12 октября тепло встретили активисты и лидеры РДШ школы №7 города Якутска. Встреча прошла в формате классных встреч. Ребята задали интересующие их вопросы, рассказали про свою деятельность по направлениям РДШ. Ольга Викторовна осталась очень довольна встречей с педагогами и школьниками нашей республики. С гостем также встретилась и взяла интервью директор ДИ «Кэскил», член Совета ЯРО РДШ Ольга Ивановна Семенова.

Курсанты все активно включились в программу курса, обсудили актуальные вопросы развития детского движения в Якутии, ознакомились с информацией об участии в проектах РДШ.

По направлениям РДШ были приглашены наши партнеры:

— по направлению «Личностное развитие» на тему «Профессии будущего» выступила Татьяна Анатольевна Филиппова, методист ГАНОУ РС(Я) “РРЦ “Юные Якутяне”;

— «По военно-патриотическому направлению» на тему «Деятельность ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотическое направление РДШ»- Александр Николаевич Кузьмин, руководитель Республиканского центра военно-патритотического воспитания, член Совета ЯРО РДШ;

— по направлению «Гражданская активность» на тему «Волонтерское движение в республике» — Айыллаан Васильевич Винокуров, руководитель республиканского центра волонтерского движения, Алгыс Прокопьевич Петров, председатель ВОД “Волонтеры Победы”, Варвара Александровна Павлова, председатель ОД “Волонтеры медики”;

— по информационно-медийному направлению —на тему «СМИ и школа» —Ольга Ивановна Семенова, директор ГАУ РС(Я) “Детское издательство»Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма-Аччыгыйа”, член Совета ЯРО РДШ.

Курсанты научились по вожатскому мастерству у опытных педагогов республики: Матрены Егоровны Винокуровой, руководителя детской общественной организации «Ылдьаа Ыччаттара» Хатын-Арынской СОШ Намского улуса, заместителя председателя ЯРО РДШ по теме «Роль детской организации в системе профилактики правонарушений», Анны Ильиничны Ядрихинской, заместителя директора по воспитательной работы Намской начальной школы по теме «Проект «Тимбилдинг»-как средство создания комфортной образовательной и воспитательной среды в школьном коллективе», Анисии Михайловны Ивановой, педагога-организатора средней общеобразовательной школы №23 города Якутска, по теме «Территория смыслов», вместе со своими лидерами и активистами Школьного Ученического Самоуправления «Триумф» ознакомила курсантов с игровыми технологиями.

По отзывам от участников курсов, курсанты остались довольны составленной программой обучения и встречей с Токмаковой Ольгой Викторовной. Мы, организаторы, рады, что собралась настоящая команда единомышленников. Спасибо всем, кто принял участие в Курсах!Желаем удачи и успеха в работе!