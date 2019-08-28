Курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ!

Институт непрерывного профессионального образования приглашает учеников старших классов на курсы по подготовке к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Предусмотрены индивидуальные и групповые работы. Занятия от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА по следующим предметам: 1. Русский язык и литература ЕГЭ 2. Русский язык и литература ОГЭ 3. История ЕГЭ 4. История ОГЭ 5. Обществознание ЕГЭ 6. Обществознание ОГЭ 7. Математика ЕГЭ 8. Математика ОГЭ 9. Английский язык ЕГЭ 10. Английский язык​ ОГЭ Занятия будут проходить по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3. Институт непрерывного профессионального образования, каб. 1.110 (Главный учебный корпус). Запишись по телефону: 8-924-169-75-03 (Надежда Константиновна).

Фото: Якутская ГСХА Источник: Якутская ГСХА

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