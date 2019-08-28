28.08.2019
18:01
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Культура & Образование

Курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ!

Институт непрерывного профессионального образования приглашает учеников старших классов на курсы по подготовке к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Предусмотрены индивидуальные и групповые работы.       

Занятия от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА по следующим предметам: 

1. Русский язык и литература ЕГЭ 

2. Русский язык и литература ОГЭ 

3. История ЕГЭ 

4. История ОГЭ 

5. Обществознание ЕГЭ 

6.  Обществознание ОГЭ 

7. Математика ЕГЭ 

8. Математика ОГЭ 

9. Английский язык ЕГЭ 

10. Английский язык​ ОГЭ      

Занятия будут проходить по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3.

Институт непрерывного профессионального образования,  каб. 1.110 (Главный учебный корпус).

Запишись по телефону: 

8-924-169-75-03 (Надежда Константиновна).

Фото: Якутская ГСХА
Источник: Якутская ГСХА
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