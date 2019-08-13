13.08.2019
09:24
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Культура & Образование

Курсы для школьников от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА

       На наших курсах ребенок сможет не просто подготовиться и успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, но сможет повысить успеваемость в школе и развить способности. Он поймет, что получать знания – это престижно, сможет найти в преподавателе друга и наставника, а также познакомиться с такими же интересными и талантливыми ребятами, которые будут способствовать его собственному росту и развитию.

        Вашему ребенку предлагается в комфортной и дружелюбной обстановке готовиться к самым волнительным экзаменам каждого школьника. Предусмотрены индивидуальные и групповые работы.

       Нужно начинать готовиться уже сегодня! Мы ждем Вас.

       Вас ждут занятия от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА по следующим предметам:

  1. Русский язык и литература ЕГЭ 
  2. Русский язык и литература ОГЭ 
  3. История ЕГЭ 
  4. История ОГЭ 
  5. Обществознание ЕГЭ 
  6. Обществознание ОГЭ 
  7. Математика ЕГЭ 
  8. Математика ОГЭ 
  9. Английский язык ЕГЭ 
  10. Английский язык    ОГЭ.

        Занятия будут проходить по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3. Институт непрерывного профессионального образования,  каб. 1.110 (Главный учебный корпус) Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

        Запишись по телефону: 8-924-169-75-03 (Надежда Константиновна).

Источник: Якутская ГСХА.
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