Курсы для школьников от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА

На наших курсах ребенок сможет не просто подготовиться и успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ, но сможет повысить успеваемость в школе и развить способности. Он поймет, что получать знания – это престижно, сможет найти в преподавателе друга и наставника, а также познакомиться с такими же интересными и талантливыми ребятами, которые будут способствовать его собственному росту и развитию.

Вашему ребенку предлагается в комфортной и дружелюбной обстановке готовиться к самым волнительным экзаменам каждого школьника. Предусмотрены индивидуальные и групповые работы.

Нужно начинать готовиться уже сегодня! Мы ждем Вас.

Вас ждут занятия от высококвалифицированных преподавателей Якутской ГСХА по следующим предметам:

Русский язык и литература ЕГЭ Русский язык и литература ОГЭ История ЕГЭ История ОГЭ Обществознание ЕГЭ Обществознание ОГЭ Математика ЕГЭ Математика ОГЭ Английский язык ЕГЭ Английский язык ОГЭ.

Занятия будут проходить по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3. Институт непрерывного профессионального образования, каб. 1.110 (Главный учебный корпус) Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Запишись по телефону: 8-924-169-75-03 (Надежда Константиновна).