Курсы АГИКИ: фэн-шуй по-якутски

Кафедра народной художественной культуры АГИКИ с 9 по 14 ноября проводит дистанционные курсы «Пространство. Дом. Ритуал: традиции и современность», о чем рассказала заведующий кафедрой Зоя Стрекаловская.

«На сегодня основы фэн-шуй довольно актуальны среди населения многих стран. Азиатская практика наиболее правильного и выгодного освоения пространства уже давно закончилась и среди якутян. Но мало кто знаком с традициями и обрядами народа саха, которые применялись в отношении строительства дома, правильного наполнения его пространства. Эти правила существуют издревле и передаются из поколения поколению. Поэтому мы считаем, что человек, который хочет быть ближе к своему роду, познать себя и найти гармонию, должен изучить тонкости обрядов и правил пространственной системы народов Якутии», — говорит Зоя Стрекаловская.

Она отмечает, что занятия в рамках курса будут особенно необходимы руководителям этнокультурных центров и других работников сферы культуры и искусства, которых остаются хранителями знаний и традиций северных народов; педагогам, специалистам домов культуры и творчества, строительным компаниям и другим.

Курсы будут проходить дистанционно на платформе Zoom с 9 по 14 ноября. Время проведения занятий — 18:00-21:00. Стоимость курсов — 5 000 рублей. Лектором выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры НХК АГИКИ Наталия Данилова. Она расскажет: как выбрать место для строительства жилого дома? Какие традиции и правила существуют при встрече гостей? Как проводить новоселье? В каком направлении расположить двери и окна?

Записаться на курсы можно на сайте АГИКИ по этой ссылке. За более подробной информацией можно обратиться по телефону +7(4112)31-92-93.