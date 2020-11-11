Курить или не курить? Отвечает пульмонолог Галина Тихонова

Казалось бы, вопрос «курить или не курить?» каждый человек решает для себя сам, но эта проблема, к сожалению, стала общенациональной.

Предлагаю поговорить о курении врачу терапевту-пульмонологу высшей квалификационной категории Якутской республиканской клинической больницы Галине ТИХОНОВОЙ.

— В России количество взрослых курящих людей, по данным экспертов, за последние три года составило около сорока процентов населения, — начинает разговор Галина Дмитриевна.

— Существует мнение, что курение доставляет курящему человеку приятные ощущения. Это действительно так?

— Никотин, который является основным химическим соединением табака, является наркотиком, к которому организм человека быстро привыкает. Он снижает чувство голода и на самом деле способствует выработке гормона удовольствия — дофамина, снижает уровень тревоги и страха, человек ощущает прилив сил и энергии. Но надо помнить, чем за это расплачивается организм человека!

Сигаретный дым сам по себе является сильнейшим ядовитым веществом. Органы дыхания принимают первый удар от табачных ядов. Плотные частицы сажи и продукты горения табака раздражают слизистую гортани, трахеи, бронхов и вызывают хроническое воспаление дыхательных путей с образованием слизи и мокроты. Курящий человек постоянно кашляет, а постоянный кашель влечет за собой понижение эластичности легочной ткани и вызывает растяжение альвеол и развитие эмфиземы легких. Снижается функция легких по доставке кислорода к органам и тканям организма, в результате развивается одышка, чувство нехватки воздуха, дыхательные органы не могут обеспечить в достаточном обьеме доставку кислорода к органам и тканям, и развивается хроническая дыхательная недостаточность. Представьте себе затруднения и отчаяние у таких людей, вынужденных быть прикованными к постели, нуждающихся в постоянном уходе близких людей.

— Какие заболевания провоцирует курение, Галина Дмитриевна? На какие органы оно действует?

— В быту мы часто становимся свидетелями того, что бывает с курящими людьми, когда у них по каким-то причинам заканчиваются сигареты. Они становятся беспокойными и даже агрессивными. В результате это, вкупе с употреблением алкоголя, часто способствует совершению противоправных поступков и заканчивается уголовными преступлениями.

Если говорить о заболеваниях курящих людей, то на фоне хронического воспаления бронхов может развиться рак легких, известно, что девяносто пять процентов рака легких развивается у курящих людей.

Не надо забывать, что во время курения учащается сердцебиение, сужаются сосуды, ухудшается их кровоснабжение. Плохое снабжение сердца кислородом постепенно приводит к развитию атеросклероза и к ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркту миокарда, гипертонической болезни, инсульту. Курение также приводит к развитию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Смертность от этих заболеваний у курящих в 3-4 раза выше, чем у некурящих.

Табачный дым раздражает слизистую желудка и вызывает усиленное выделение желудочного сока, а никотин тормозит сокращение движения желудка и кишечника, чем объясняется плохие аппетит и пищеварение у курящих. Многочисленные исследования ученых показали, что курение пагубно влияет и на половые органы. У мужчин развивается половое бессилие, у женщин – частые выкидыши, у курящих женщин чаще наблюдаются токсикозы при беременности, нарушение менструального цикла. Кроме того, у курящих людей нарушается вкусовое восприятие пищи, снижается обоняние, развивается хронический насморк. Влияет курение и на органы зрения, глаза курящего человека всегда красные, слезятся, у курящих людей нарушается светоошущение.

— У каждого врача-пульмонолога есть, наверное, круг постоянных пациентов?

— В пульмонологическом отделении нашей больницы большинство пациентов составляют курящие мужчины, которые поступают по нескольку раз в год с обострениями хронического обструктивного бронхита и воспаления легких. В условиях нашего сурового климата и низких температур болезни дыхательных путей у курящих людей протекают очень тяжело и сопровождаются многочисленными осложнениями.

— Что Вы хотели бы пожелать читателям?

— Человек это разумное существо, он сам выбирает для себя собственный сценарий жизни. Только от него зависит, как он проведет свою жизнь – больным из-за своей пагубной страсти к курению, подвергая страданию себя и близких людей, или здоровым и счастливым. Все зависит только от нас самих. Выбирайте здоровый образ жизни!