Курильщиков в России ждут новые правила с 15 декабря

Постановление правительства касается также курительных жидкостей и пива.

Правительство России ввело обязательную маркировку электронных сигарет и курительных жидкостей, а также пива. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Обязательная маркировка электронных сигарет и курительных жидкостей начнется с 15 декабря 2022 года. Маркировке подлежат не все устройства, пока речь идет только об одноразовых вейпах, уже заправленных жидкостью. В кабмине рассчитывают, что новации помогут очистить рынок от контрафакта.



Источник: YakutiaMedia

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