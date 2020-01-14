Курицы, кошки и индюк сгорели заживо в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 января 2020 г. в 01.31. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в котельной МПЧ-5 в с. Сылан Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через минуту, котельная горела открытым огнем. В результате пожара котельная повреждена по всей площади — 16 кв.м. Здание МПЧ-5 спасено. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

13 января 2020 г. в 01.51. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Заложная в с. Графский берег Намского района. К моменту прибытия пожарных, через семь минут, из бани шел дым и был виден огонь внутри. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, баня спасена. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

13 января 2020 г. в 04.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном хлеву на ул. Октябрьская в г. Ленск. К моменту прибытия пожарных, через восемь минут, хлев горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден хлев по всей площади — 32 кв.м. Погибло 17 куриц, 1 индюк и 3 кошки. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновный и ущерб устанавливаются.

13 января 2020 г. в 07.28. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Заводская мкр. Марха в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, гараж горел внутри по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади — 24 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновный и ущерб устанавливаются. Спасены рядом стоящие гаражи.

13 января 2020 г. в 08.57. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане в мкр. Нерский п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарных, через десять минут, из-под кровля бани шел дым и был виден огонь внутри. В результате пожара огнем поврежден потолок и стена бани на общей площади 12 кв.м., гараж спасен. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!