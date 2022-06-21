21.06.2022
19:00
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Экономика

Снегоболотоход Бурлак успешно прошел испытания морозами Якутии

Курганский производитель вездеходов и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума подписал Соглашение о сотрудничестве с директором компании «Вездеходы «Бурлак»» Владимиром Уфимцевым. Результатом дальнейшей деятельности станет совместная научная и практическая работа в области создания и эксплуатации вездеходов.

Для Якутии, как для региона с большой территорией и транспортной разобщённостью, вездеходная техника востребована, а для некоторых районов – просто необходима. Снегоболотоходную технику применяют в межсезонье для спасательных и аварийных работ, транспортировки грузов.

Фирма выпускает авторские российские снегоболотоходы Алексея Макарова. Техника свободно держится на воде, имеет сверхпроходимость, мощные бортовые редукторы, разгружающие трансмиссию в 4 раза, большую вместимость и грузоподъёмность, комфорт для экипажа, возможность круглогодичной работы в полярных и близких к ним условиях. А еще снегоболотоход успешно прошел испытания в Якутии в условиях экстремально низких температур.

В прошлом году Булунским районом при софинансировании из бюджета республики приобретен снегоболотоход «Бурлак 6х6». Данный вид техники зарекомендовал себя и на сегодня уже есть запрос на поставку 13 единиц техники в арктические районы Якутии.

Переговоры прошли на площадке Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в составе которой 18 наиболее сильных субъектов страны. На долю регионов Ассоциации приходится более 45,7% всей инновационной продукции страны. АИРР помогает участникам взаимодействовать, представляет их интересы на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.

Фото: burlakoffroad.com
Источник: Пресс-служба Ассоциации инновационных регионов России

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