Курбан-байрам 2019 — традиции праздника

11 августа 2019 года мусульмане отмечают праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы». В русском языке закрепилось название курбан-байрам (первое упоминание у Афанасия Никитина — курбанть-багрямъ). Первая часть этого названия курбан происходит от тюркского قربان («жертва»), по арабски — забих, вторая часть — тюркское слово байрам («праздник»). Так он называется в разных языках, прежде всего в самих тюркских.

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака.

Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф(семикратный обход вокруг Каабы).

Мухаммед призывал мусульман к совершению жертвоприношения. Аиша передала слова Мухаммеда: «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения — это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».

Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Жертве должно быть не менее полугода, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков. Если позволяют средства, то желательно принести в жертву одну овцу или козу за человека, или корову (верблюда) — не более чем от семи человек, но также можно принести в жертву одну овцу (козу) за всю семью. Обычай допускает принесение жертвы за усопших, если они завещали сделать это. От одной семьи производится заклание одного барашка.

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде желательно совершить ритуальное омовение-гусль, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утренней молитвы верующие возвращаются домой. Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведённую площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу).

После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это.

Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки.

При праздновании Курбан-байрама мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. Они произносят праздничный такбир словами: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаха илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асъила». Такбир следует повторять во время утренней прогулки к мечети.

В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения.

В день жертвоприношения принято ходить в гости и поздравлять друг друга с праздником. Мусульмане традиционно поздравляют друг друга с праздниками следующими словами: