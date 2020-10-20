Куприянов поздравляет народного мастера Якутии с юбилеем

Глубокоуважаемый Борис Федорович!

От имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

Ваш вклад в возрождение, сохранение и развитие традиционного народного прикладного искусства в Якутии неоценим. Вы воспитали целые поколения художников и мастеров народного творчества, щедро делясь своим богатым опытом. Своим личным примером прививаете людям вкус к прекрасному, пробуждаете желание воплощать в жизнь только лучшие идеи и замыслы.

Ваш многогранный талант художника, мастера, кузнеца, философа, служит развитию не только культуры, но и образования республики. На своем творческом энтузиазме обеспечиваете все необходимые условия для реализации творческих способностей детей. Ваш опыт, авторитет педагога и профессионала позволяют достигать высоких результатов в организации и формировании единого культурного пространства всей республики.

Борис Федорович, вы наш патриарх, указываете нам дальнейшие пути популяризации культурно-этнографического наследия. Благодаря вам наследие предков становится частью нашего современного образа жизни и картины мира.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с присвоением почётного звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)». И еще раз с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих взлетов, неисчерпаемого творческого потенциала во всех Ваших начинаниях, семейного тепла и благополучия!

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ