Куприянов озвучил задачи на предстоящий год

В Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. В нем приняли участие министр культуры России Ольга ЛЮБИМОВА, замминистра Надежда ПРЕПОДОБНАЯ, министры культуры регионов России, в числе которых министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ.

Главной темой Координационного совета по культуре стало подведение итогов реализации национального проекта «Культура» за четыре года, планы предстоящей работы в данном направлении на 2023 год, ход реализации программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Придумано в России» и др. Ключевые показатели озвучила министр культуры РФ Ольга Любимова. Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, перед Якутией также стоит ряд весомых задач.

— Спустя три года Координационный совет по культуре состоялся в Туле – городе с глубокой историей, о чем свидетельствуют ее музеи, которые мы посетили. Говоря о предстоящей работе, отмечу, что будет активно продолжаться реализация национального проекта «Культура», уже есть финансовые ресурсы на 2023 год. Сейчас предстоит работа по прописыванию дорожной карты проекта. Для Якутии 2023 год ознаменуется вводом двух ДК – в с. Кемпендяй и с. Тымпы, а также началом строительства в рамках нацпроекта еще двух домов культуры — ДК Толон Чурапчинкого улуса и ДК в с. Крестях Сунтарского улуса. Будут проходить и ремонтные работы в домах культуры по итогам заявочной кампании.

Будем работать и в новом для нас направлении – обустройстве и налаживанию работы двух Школ креативных индустрий на базе Художественного училища и Колледжа культуры. На эти цели выделено 85 млн рублей, которые мы защитили на конкурсной основе. Продолжится работа по ремонту детских школ искусств. Также будет идти работа по переоснащению девяти детских школ искусств, на это выделено 34,8 млн руб. Мы встретились с рабочей группой Минкультуры РФ, которая формирует перечень музыкальных инструментов в рамках этой работы, для проработки всех деталей, исходя из опыта аналогичной работы прошлых лет, — рассказал Юрий Куприянов.

Министр культуры России Любимова поблагодарила регионы за активность в реализации нацпроекта «Культура», что позволило ему быть в числе лидеров по кассовому исполнению и по уровню достижения результатов среди всех нацпроектов. Общий объем распределенных субсидий субъектам в рамках нацпроекта в 2022 году составил более 20,5 млрд рублей. Также глава Минкультуры России призвала регионы активнее работать в рамках программы «Пушкинская карта», на которую возложена важная миссия по просвещению и воспитанию подрастающего поколения, укреплению духовно-нравственных основ общества. По словам Юрия Куприянова, задача Якутии сегодня выйти на новый уровень по реализации проекта.

— За минувший период в республике реализовано 53 тыс билетов по Пушкинской карте, это 41 млн, который смогли заработать наши учреждения культуры. В следующем году стоит задача увеличить охват, — резюмировал министр.

Принято решение, что для синхронизации работы регионов, Координационный совет по культуры будет проходить ежеквартально по федеральным округам, от ДФО предложена Бурятия (Улан Удэ), которая отмечает 100-летие государственности.