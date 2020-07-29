29.07.2020
15:10
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Якутия

Купившие уже проданную квартиру смогут вернуть деньги

28 июля был сформирован  сводный список получателей денежной выплаты на 2020 год из числа пострадавших от двойных продаж. Выплаты получат 40 граждан, с которыми недобросовестные застройщики заключили договора на уже проданные квартиры по объектам ЖСК «Стерх», ООО «Теплосервис», ООО ПКФ «Сырдык». Общая сумма компенсаций составит 50,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства строительства РС(Я). 

Напомним, что только в 2019 году был решен вопрос возмещения денежных средств пострадавшим от двойных продаж. Ранее эту категорию граждан нельзя было отнести к «обманутым» дольщикам и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в Реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены в строительство многоквартирного дома и чьи права нарушены.

Для решения данного вопроса было принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2019 года № 294 «О государственной поддержке пострадавших участников строительства, вложивших средства в строительство многоквартирного дома с целью приобретения в собственность квартиры (жилого помещения), в отношении которой (которого) застройщик заключил два и более договора участия в строительстве данного многоквартирного дома».

В рамках государственной поддержки граждан, пострадавших от двойных продаж, в 2019 году 31 гражданин получил выплаты на общую сумму в размере 37,09 миллионов рублей.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба Министерства строительства РС(Я).
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