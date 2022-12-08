Купил фиктивные права и ездил по Якутску, пока не задержали

В ноябре в г.Якутске на мкр.Марха инспекторами батальона ДПС для проверки документов была остановлена автомашина «Тойота Платц», за рулем иномарки находился 33-летний мужчина. При проверке документов по базе Госавтоинспекции сотрудники полиции обнаружили признаки подделки водительского удостоверения и выяснили, что гражданин не имеет права управления транспортными средствами, номер водительского удостоверения был зафиксирован на другого гражданина.

Сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный материал за управление автомобилем водителем, не имеющим на то права. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Удостоверение было передано на экспертизу, а транспорт был помещён на штрафстоянку.

Мужчина пояснил, что приобрел водительское удостоверение в июле месяце за 80 тысяч рублей. Инспекторами Госавтоинспекции республики за 11 месяцев текущего года было выявлено около 100 водительских документов с признаками подделки.