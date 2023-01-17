Купель зовёт: Моржи, вперёд! 

В Якутске готовят купель к Крещенским купаниям. Окунуться в иордань можно будет с 18 по 20 января.

В Якутске на территории Зеленого луга началась подготовка к Крещенским купаниям, которые пройдут 18-20 января. В подготовленную прорубь сотрудники Службы спасения встроили специальную металлическую люльку длиной более 3 метров, сообщает ЯСИА.

Металлическая конструкция была собрана сотрудниками ГИМС. Опускают импровизированную люльку на глубину 130 см, чтобы было удобно окунаться как взрослым, так и подросткам, которые пришли с родителями.

В местности проведения обрядовых купаний установят палатки с тепловыми пушками. Будет организована автостоянка. До крещенской купели будут курсировать автобусы.

Чин освящения 18 января в 13 часов проведет архиепископ Якутский и Ленский Роман. После в иордань может окунуться каждый желающий.

В этом году в Якутии обустроят 15 купелей и 8 прорубей для забора воды в 16 районах республики и Якутске. За безопасностью будут следить спасатели, инспекторы ГИМС, полиция, а также медики. Фото: