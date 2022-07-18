18.07.2022
13:24
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Общество

Купание в состоянии алкогольного опьянения приводит к трагедии!

Жаркие дни многие предпочитают проводить у водоемов. При этом не все соблюдают правила безопасного поведения на воде.

Только за минувшее воскресенье – 17 июля в республике утонули 4 человека. Все перечисленные трагедии произошли в необорудованных для купания местах. В большинстве случаев, граждане перед купанием употребляли спиртные напитки. 

На водных объектах республики продолжаются профилактические мероприятия. Спасатели Службы спасения РС(Я) проводят профилактические рейды на воде, в ходе которых доводят до граждан правила безопасности, телефоны экстренных служб, вручают памятки. 

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает: никто не может гарантировать безопасность при купании в необорудованных для этих целей местах.

К тому же, в данный момент вследствие выпавших дождей в верховьях рек Лена и Олекма, на реке Лене наблюдается повышение уровней воды, температура воды ниже обычной, поэтому купаться сейчас вне официальных пляжей опасно.

Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! У выпившего  притупляется чувство опасности, нарушается координация движений. Кроме того, в жару от перепада температур на фоне принятого алкоголя может произойти спазм периферических сосудов даже у здоровых людей, что негативно скажется на состоянии человека.  

Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы. Во время купания не доводите тело до озноба – это может вызвать судороги.  

Не подплывайте к идущим плавательным средствам.

Не ныряйте в обрывистых, незнакомых местах – это может повлечь травмы.  

Судоводителям, любителям рыбной ловли не стоит забывать о наличии спасательных жилетов для каждого, находящегося в лодке, необходимости застегивать все его крепления, нижний ремень, так как при попадании в воду, человек с надетым для вида спасжилетом, попросту может выскользнуть из него.

Родители не должны допускать купание детей без контроля взрослых и нахождение их у воды без присмотра. 

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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