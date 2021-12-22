Куораттар на дальневосточном «гектаре»

Две семьи жителей Якутска — Копырины и Кычкины — взяли «дальневосточные гектары» в Соттинском наслеге Усть-Алданского улуса, развивают коневодческую базу и готовятся получать землю в собственность. Участок они получили в пользование в 2017 году – за это время они возвели постройки и обзавелись табунами лошадей. Один из организаторов проекта рассказал о деятельности на «гектарах» и планах на будущее единому институту развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственной Минвостокразвития России.

«Участок взяли семьёй – это около 5 гектаров. Началось всё случайно – достались двое жеребят и надо было разместить где-то хозяйство. Решено было принять участие в программе и основать небольшое хозяйство, чтобы и радовало, и приносило доход. Для этого взяли участок в живописном месте неподалёку от населённого пункта», — поделился участник программы «Дальневосточный гектар» Игорь Копырин.

По его словам, за почти пять лет на ферме разместилось два табуна по 10 голов лошадей якутской породы. Это самая северная порода лошадей, способная жить в экстремальных температурах до -60 градусов по Цельсию. От морозов их спасает очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа и слой подкожного жира. Шерсть якутских лошадей достигает 8-10 сантиметров в длину, очень густой пышный хвост и грива. Кроме того, на участке разместился традиционный якутский балаган – юрта из брёвен, утеплённая дёрном и корой деревьев.



«Это дело для души. Мы разводим лошадей как это делали наши предки и построили традиционную юрту. Это и дёшево, и экологично. Зимой лошади практически не требуют ухода – приехать пару раз в неделю и отгрузить сена. А летом мы ездим на участок отдыхать от городской суеты, — поделился Игорь. – Сейчас подаём заявку на оформление гектаров в собственность, а после этого планируем развивать проект дальше».

В планах фермеров расширять «гектары» под сенокос и развивать коневодческую базу. Взять дополнительный «гектар» можно при успешном освоении первого участка – соответствующая поправка в закон была внесена в 2021 году.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. По состоянию на середину декабря 2021 года землю бесплатно получили около 98,8 тысячи человек, а в Республике Саха (Якутия) – 17,6 тысячи человек. Чтобы подать заявку необходимо авторизоваться на сайте НаДальнийВосток.РФ с помощью учётной записи Госуслуг, и можно выбирать землю на интерактивной карте. Согласно закону о «гектаре» гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке.

При освоении земли можно воспользоваться мерами поддержки и получить грант, субсидию, льготный кредит или консультационную поддержку – за пять лет участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку в объёме 1,6 млрд рублей. Подробнее об инструментах поддержки читайте на сайте ОсвойГектар.РФ.

Правила участия в программе по предоставлению «гектаров» простые. В течение 1 года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде разрешённого использования земли, через 3 года в течение 3 месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока, в течение полугода, — подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив её использование в соответствии с критериями.