16.03.2022
11:12
60
Фотофакт
Кумыс под знаком «Z»
«По стопам Якутской птицефабрики пошли и другие. Например, производители кумыса», — сообщается в пабликах якутского телеграма.
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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