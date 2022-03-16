16.03.2022
11:12
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Фотофакт

Кумыс под знаком «Z»

«По стопам Якутской птицефабрики пошли и другие. Например, производители кумыса», — сообщается в пабликах якутского телеграма.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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