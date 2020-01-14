Кумир молодежи снял клип к юбилею легендарной песни

Вчера, 13 января на YouTube презентовал свой музыкальный клип кумир молодёжи, один из основных участников студии «Zavod» Серго СИДОРОВ на легендарную песню «Белые розы» сверхпопулярной группы «Ласковый май».

Вот что рассказала нам руководитель студии «Zavod» Нюргуяна ЯКОВЛЕВА:

— Клип мы сняли буквально за день, 7 января, когда праздновали Рождество со взрослой группой студии.

Вначале думали снять чисто для себя, но все переросло в большой клип для публики, придумали сценарий, пригласили видеографа, наши ребята из «Zavod» отснялись практически без репетиций и подготовки, так как большие профессионалы!

Сам клип на песню нашего Серго «Белые розы», что интересно, оказывается именно в это день исполнилось 30 лет этой замечательной композиции, любимой миллионами жителей нашей необъятной Родины.

Хотела бы раскрыть еще один секрет — мы после съемок решили, что чего-то не хватает и пригласили на съемки папу Серго, а какая у него роль, пусть зрители сами увидят.

Также без эксцессов не прошло. Во время съемок эпизода, где героиня видит своего парня с другой девушкой и выбегает по коридору, встретившись с Серго, исполнительница ее роли Вита нечаянно ударилась об косяк двери и получила травму, вызвали скорую, оказалось, что она получила рассечение лба. Пришлось его зашить. Но Вита стойко все пережила и доснялась.

На монтаж ушло 2 дня, и эти дни были бессонными (смеется). С видеографом Дьулустааном МАКАРОВЫМ сидели два дня и две ночи, работая над нашим клипом.

На наш взгляд результат получился очень милым и интересным, уверены, что понравится и нашим зрителям! Обязательно посмотрите и зацените нашу новую работу!