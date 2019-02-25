Кумир молодежи Kit Jah дал сольный концерт

23 февраля, в День защитника Отечества на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона состоялся первый сольный концерт любимца публики, кумира молодёжи, финалиста Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Kit Jah «Хотойтон хотой».

Концерт молодой исполнитель посвятил памяти своего отца, популярного автора песен и певца Дьулустана ИВАНОВА.

Вечер своего внука открыл алгысом сказитель — олонхосут Семен Иннокентьевич ИВАНОВ, который к этому событию специально приехал из Вилюйска.

Мероприятие состояло из двух отделений, в первом выступили мать — Ирина Николаевна, родной брат героя вечера Ренат ИВАНОВ, а так же Сахамин, Виталий ОЧИРОВ и под живое сопровождение группы «Дор5оон дойду» исполнили произведения Дьулустана ИВАНОВА. Таким образом, состоялся очень душевный и семейный концерт.

Во втором же, Kit Jah порадовал своих поклонников авторскими хитами, такими как — «Бууйа-бууйа», «Хотойтон хотой», «2.0», «Уостума», его поддержали друзья Серго СИДОРОВ, Кокраш, студия «Zavod», танцевальные коллективы «Бриллиантовые нотки» и «Тетрис».

Концерт состоялся благодаря организатору Нюргуяне ЯКОВЛЕВОЙ, режиссеру Амгалене НОТАРА, ведущему Александру БУРНАШОВУ, администратору Марианне ЕФИМОВОЙ и компании «АВЕ» при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики.

После шоу, мы взяли эксклюзивный комментарий у Kit Jah:

— Когда три года назад я говорил, что у меня будет концерт в театре оперы и балета, люди лишь смеялись. А смотри, как все получилось! Благодарю всех, кто поддержал меня, своего продюсера Нюргуяну ЯКОВЛЕВУ, режиссёра Амгалену НОТАРА, ведущего Александра БУРНАШОВА, коллектив Театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона, и главное — своих зрителей! Низкий всем поклон! Что касается дальнейших планов, то на днях вылетаю в Москву, а там… Хотя, давай не буду раскрывать пока? Как все получится, ваши читатели узнают первыми!